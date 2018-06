Roman Pomajbo má doma poriadny babinec. Okrem krásnej manželky Petry má totiž doma tri dcéry - Vivien, Noemi a Timeu. Vždy dobre naladený herec si však na nič nesťažuje, práve naopak. Svoje dievčatá miluje nadovšetko a všetok voľný čas trávi najradšej práve s nimi. Nám však prezradil, že predsa len by sa mu doma hodila mužská posila. No nielen to, padlo dokonca aj odvážne proroctvo!