Otec zavraždil svoju dcéru pri rituáli: Najväčšiu zvrhlosť spravil až po jej smrti!

Muž si môže za ohavný čin posedieť za mrežami 14 rokov. Keď zistíte, čo spravil dcére, zdvihne sa vám žalúdok!

Päťdesiatročný Klaus S. zo Švajčiarska bol posadnutý hrou Dark Ages, z ktorej rád stvárňoval rôzne postavy. Pri jednej z jeho "hier" zavraždil svoju dcéru počas bizarného exorcistického rituálu, píše The Sun. To však nie je to najhoršie. Po vražde ju chcel "oživiť" pomocou sexuálneho aktu.

Muža súdia v švajčiarskom meste Frauenfeld. Za hrozivý čin mu hrozí trest 14 rokov. Na súde odznelo, že otec pokladal Vanessu za agresívnu. Bol presvedčený, že ju posadol diabol a musí ho z nej vyhnať pomocou exorcizmu.

Pri pitve odhalil súdny lekár, že mladá žena mala roztrhané črevá, pečeň a vnútorné krvácanie. "Nechcel som jej ublížiť. Nemyslel som, že by som jej mohol takto ublížiť," obhajoval sa pred súdom Klaus.

Vanessa zomrela vo veku 25 rokov v januári 2016. Mladá žena spoznala otca len dva roky pred smrťou, pretože s nimi nežil.