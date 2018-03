Manželka zadĺženého tenistu Beckera: Cítila som sa ako hov*o!

Žiaľ utápala vo vodke. Manželka tenistu Borisa Beckera (50) Lilly (41) prezradila, ako sa vyrovnávala s obrovskými dlhmi svojho muža.

Trojnásobný víťaz Wimbledonu nie je schopný splácať desiatky miliónov a príde tak o celý majetok.

Na takúto krízu nie je človek nikdy dosť pripravený. Tenisová legenda Boris Becker zle zainvestovala a veriteľom teraz dlhuje desiatky miliónov eur. Nemec tak musel vyhlásiť osobný bankrot a začať rozpredávať majetok.

Rodina Beckerovcov to ťažko niesla. Najhoršie však manželky Lilly "Úplne som sa spustila. Veľa som pila, fajčila a pchala sa, miesto toho, aby som sa o seba lepšie starala," prezradila niekdajšia modelka pre britský denník Daily Mail. Za deň podľa svojich slov vyfajčila krabičku cigariet a vodka sa stala jej "kamarátkou".

Zlom prišiel vo chvíli, keď si Lilly Beckerová uvedomila, že toto nie je správna cesta, ako sa dostať z problémov. "Povedala som si, že vyzerám ako ho * no a cítila som sa ako ho * no. Prestala som tak piť vodku a fajčiť. Začala som cvičiť," povedala pani Beckerová, ktorá so svojím mužom prežívala kvôli finančným ťažkostiam aj vzťahovú krízu.

"Chodili sme na párové terapie. Nikdy by nás nenapadlo, že naše manželstvo dospeje do tohto bodu. Päťkrát do týždňa sme mali jednu hodinu sedenia a pomohlo to. Bolo pre nás prospešné počuť názor niekoho cudzieho a nezaujatého," vysvetlila Lilly Beckerová, čo im zachránilo manželstvo.

Na ulici a bez prostriedkov ale manželia neskončia. Slávny športovec má stále tučné príjmy z reklám a komentovania pre televízne stanice. Naviac je aj trénerom nemeckého daviscupového tímu.