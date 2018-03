Zemetrasenie u Donalda Trumpa: Minister zahraničia Rex Tillerson končí!

Americký prezident Donald Trump oznámil ministrovi zahraničia Rexovi Tillersonovi, že ho chce v tejto funkcii vymeniť za šéfa CIA Mikea Pompea, v utorok napoludnie. Uviedol to pred novinármi Tillerson.

Výmenu na čele americkej diplomacie oznámil už pred telefonátom Tillersonovi Trump na twitteri. Tillerson oznámil, že svoj úrad odovzdá ešte v utorok svojmu námestníkovi Johnovi Sullivanovi. Z funkcie potom oficiálne odíde k 31. marcu a následne aj z politiky.

"Najdôležitejšie je zabezpečiť hladký prechod na čele diplomacie v čase, keď krajina naďalej čelí dôležitým výzvam v politike aj národnej bezpečnosti," povedal Tillerson na tlačovej konferencii k svojmu odvolaniu. Konkrétne spomenul, že je potrebné pokračovať v definovaní jasných vzťahov s Čínou. Veľa práce je podľa neho ešte potrebné urobiť v Sýrii. Tillerson tiež varoval pred pokračujúcou politikou Ruska.

"Zostáva ešte urobiť veľa práce v reakcii na znepokojujúce správanie a kroky ruskej vlády... Ak budú pokračovať v ich súčasnom kurze, tak ich to pravdepodobne uvrhne do ešte väčšej izolácie," povedal Tillerson. "Vrátim sa do súkromného života ako bežný občan, ako hrdý Američan. Som pyšný, že som mal príležitosť slúžiť svojej zemi. Boh žehnaj Amerike," zakončil svoj prejav pred novinármi Tillerson.