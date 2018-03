Dievča netušilo, že ide na tú istú párty ako jej frajer: Akt, pri ktorom ju odfotil, im zruinoval vzťah!

Mladík a jeho priateľka si chceli užiť voľný večer, no skončili na rovnakej párty. Fotka, ktorá tu vznikla, zruinovala ich vzťah.

Dvadsaťročný Mariano z Bueno Aires išiel na párty s kamarátmi, no naskytol sa mu hrôzostrašný pohľad. Uvidel na nej svoju priateľku, no to nebolo to najhoršie. Dievča sa mu podarilo odfotiť pri tom, ako sa bozkáva s iným mužom. Snímku jej poslal a žiadal vysvetlenie.

Ako píše Uniland, slečna sa snažila svoje správanie ospravedlniť. "Bola som veľmi opitá.," odpísalo dievča.

Mariano sa nenechal obmäkčiť a snímku nevernice zverejnil aj na sociálnych sieťach. "Moja priateľka (teraz už ex) si neuvedomila, že sme na rovnakej párty," napísal k fotke.

Príspevok sa rýchlo stal hitom internetu a páčil sa viac ako 68 000 užívateľom. Viac ako 17 000 ľudí snímku aj komentovalo, aby podporilo mladíka.