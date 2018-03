Politológ odhaľuje 4 scenáre vývoja politickej krízy: Čo znamenajú predčasné voľby pre Slovensko?

Čo bude ďalej? Hoci sa premiér Robert Fico (53) snaží predčasným voľbám vyhnúť ako čert krížu, po vyhláseniach jeho dvoch koaličných partnerov to nebude mať také jednoduché.

Šéf národniarov Andrej Danko (43) sa totiž nechal počuť, že ak koalícia stratí podporu Mosta-Híd, budú za predčasné voľby. S Ficom nenašiel spoločnú reč ani Béla Bugár (59), podľa ktorého sú predčasné voľby najlepším riešením napätej politickej situácie. Dodal, že ak sa na nich s koaličnými partnermi nedohodne, Most vystúpi z koalície. Čo sa bude diať potom? Politológ Ján Baránek načrtol všetky možné scenáre vývoja politickej krízy.

1. Fico a Danko pristúpia na predčasné voľby

Pravdepodobnosť: 45 %*

Vo vnútri Smeru aj SNS sa dohodnú, že zahlasujú za skrátenie

volebného obdobia. V takom prípade by pravdepodobne doviedla Slovensko k predčasným voľbám vláda v súčasnom zložení.

*odhad v čase uzávierky

2. Zvládnu to aj bez Smeru

Pravdepodobnosť: 45 %

Ústavnú väčšinu, teda potrebných najmenej 90 hlasov, by strany dosiahli aj bez Smeru. Museli by však za skrátenie volebného obdobia zahlasovať aj koaliční poslanci Mosta a SNS, aj opozícia. Tu však prichádza do hry načasovanie, keďže predpokladám, že SNS nebude chcieť predčasné voľby tak rýchlo, ako to prezentoval Béla Bugár.

3. Smer a SNS udržia vládu

Pravdepodobnosť: 5 %

Ak by sa Most-Híd rozhodol vystúpiť z koalície, Fico s Dankom sa môžu rozhodnúť vládnuť aj vo dvojici, avšak vládna koalícia by ostala v menšine. Stále by museli hľadať podporu medzi nezávislými, to ale nie je veľmi pravdepodobné. Táto alternatíva by tak či tak skončila predčasnými voľbami.

4. Úradnícka vláda

Pravdepodobnosť: 5 %

Na zostavenie úradníckej vlády je potrebných 76 hlasov poslancov, ktorí musia schváliť jej programové vyhlásenie. Úradnícku vládu však nikto z koalície ani opozície nechce. Nepovažujem to za pravdepodobný scenár, hoci by mohla mierne upokojiť situáciu.

Poslanci môžu vysloviť nedôveru Ficovej vláde

Ak sa v parlamente nájde aspoň 76 poslancov, ktorí zahlasujú za vyslovenie nedôvery vláde, prezident ju odvolá a poverí dočasným vládnutím. Vtedy môžu nastať 3 varianty vývoja:

A) Ak Fico opäť získa 76 hlasov, môže znovu nechať schváliť nové programové vyhlásenie vlády a ďalej vládnuť.

B) Nájde sa 90 hlasov na odsúhlasenie skráteného volebného obdobia a budú predčasné voľby.

C) Parlament bude 3 mesiace uznášania neschopný - budú predčasné voľby.

Kedy by sa mohli konať predčasné voľby

Podľa zákona musí medzi vyhlásením volieb a dňom, kedy sa voľby uskutočnia, uplynúť 110 dní. Ak by teda Národná rada schválila (90 hlasmi) skrátenie volebného obdobia, Slováci by k volebným urnám mohli pristúpiť až o tri a pol mesiaca, teda najskôr začiatkom leta.

Plebiscit by upokojil situáciu

Tomáš Koziak, politológ

Predčasné voľby by znamenali upokojenie situácie, stabilizáciu spoločnosti a nový reštart. Obdobie, ktoré bude nasledovať, bude znamenať, že parlament bude paralyzovaný. Nevidím šancu, aby sa parlament sfunkčnil až do ďalších volieb, aby mohol fungovať v normálnom režime. Toto nie je ani povestné kúrenie a svietenie. Predčasné voľby by mali byť čo najskôr.