Bugár žiada predčasné voľby, Danko kalkuluje: Chaos okolo konca vlády!

Dohodli sa na tom, že sa zatiaľ nedohodli, ale v blízkom čase sa dohodnú. Po tom, čo sa Republiková rada Mosta uzniesla na tom, že strana Bélu Bugára (59) má dať premiérovi Robertovi Ficovi (53) kopačky, sa rozbehol nekonečný kolotoč rokovaní.

Most a SNS sa zatiaľ nevedia zhodnúť na tom, ako sa so Smerom rozlúčiť a doviesť krajinu k pokojným predčasným voľbám a ani na tom, kedy by sa mali konať.

Vládnu krízu odštartovala vražda novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej († 27). A najmä minister vnútra Robert Kaliňák (46), ktorý otáľal so svojou rezignáciou tak dlho, až časť poslancov Mosta povedala, že už ani jeho hlava nestačí a jedinou cestou sú predčasné voľby. Uzniesla sa na tom aj rada Mosta po takmer 10-hodinovom rokovaní s tým, že sa chcú na voľbách dohodnúť s koaličnými partnermi. „Ak tieto rokovania budú neúspešné, strana Most-Híd vystúpi z vládnej koalície,“ citoval Bugár rozhodnutie.

S predčasnými voľbami podľa Bugára nesúhlasí Fico, SNS zas trvá na tom, že žiadna kríza zatiaľ nie je. Zatiaľ čo Most sa chce dohodnúť na predčasných voľbách a dovládnuť, SNS zas hovorí, že sa zariadi až po tom, čo naozaj vláda padne. Celý utorok tak predsedovia Mosta a SNS Bugár s Dankom pendlovali medzi Ficovým Úradom vlády a parlamentom, ktorý v tom čase zasadal.

Most to chce položiť

Poslanec Smeru-SD Michal Bagačka predčasné voľby odmieta. „Môj osobný názor je, že predčasné voľby by nemali byť, lebo vražda dvoch mladých ľudí bola zneužitá,“ povedal Bagačka. „Naťahovať čas, to nie je dobré. Budeme rokovať, nikto nezavrel dvere tak, že sa nerozprávame. Potrebujeme predčasné voľby, keď nebudú, tak ideme z vlády preč. Nie je žiadna iná ponuka,“ povedal predseda poslaneckého klubu Mosta Gábor Gál. SNS sa nepáči, že by sa k moci mohol dostať niekto zo súčasnej opozície. „Nechcem, aby sa mafián dostal k štátu,“ povedal na adresu Borisa Kollára predseda SNS Andrej Danko (43), ktorý hovorí, že v najbližších dňoch a hodinách sa uvidí, či je možné ešte vládu zrekonštruovať a prípadne z nej vyhodiť Fica. „Dovoľte nám mať nejaké tajomstvá,“ skonštatoval po otázkach, kam vedú rokovania. Stanovisko Mosta pritom hovorí jasne, že cestou sú len predčasné voľby a dohoda, na kedy ich vyhlásiť. „Ešte stále rokujeme. Keď budeme musieť rokovať týždeň, budeme rokovať týždeň, keď budeme musieť rokovať v noci, tak budeme rokovať. Všetko je stále v hre. Zbytočne ma mordujete,“ povedal k súčasnej situácii Bugár.

Kritický Maďarič

Opozícia žiada, aby boli predčasné voľby čo najskôr, hovorí sa o lete, prípadne dohode, že sa spoja s jesennými komunálnymi voľbami. SaS zároveň stiahla z rokovania parlamentu všetky svoje návrhy zákonov. „Táto vláda stratila dôveru občanov,“ povedala poslankyňa SaS Natália Blahová. Veronika Remišová z Obyčajných ľudí zas uviedla, že bod o vyslovení nedôvery Ficovi a jeho vláde sa bude prerokovávať v pondelok. Nikto z koaličných strán nechcel komentovať, či sa dovtedy dohodnú na postupe.

Poslanec SNS Jaroslav Paška pripustil aj možnosť, že skôr padne vláda, než koalícia dospeje k opatreniam k predčasným voľbám. Nepovedal však, ako by v takom prípade SNS hlasovala o vyslovení nedôvery vláde. „Čakáme na dohodu lídrov, ktorí sa dohodnú na spoločnom postupe. Zatiaľ nie je a máme rozporuplné pozície medzi Mostom a Smerom, ktoré nespejú k dohode,“ povedal Paška. V pléne sa objavil aj novopečený poslanec Smeru Marek Maďarič, ktorý pre vraždu Kuciaka položil post ministra kultúry. „Zdá sa, že najkonsenzuálnejšie a aj najrozumnejšie riešenie sú predčasné voľby,“ uviedol Maďarič. Fico nekomentoval, aká predstava je pre neho najschodnejšia.

Centrála Mosta, Bratislava, 12. 3. 2018

14.00 - Zasadá Republiková rada strany, približne 50 delegátov diskutuje dlhé hodiny.

18.00 - Podpredsedníčka Lucia Žitňanská má na Republikovej rade presviedčať členov o konci v koalícii za súčasného vedenia

19.45 - Po šiestich hodinách za zatvorenými dverami odchádza z centrály Béla Bugár na Úrad vlády. Tam na neho čakajú Fico s Dankom, ktorých informuje o záveroch Republikovej rady.

19.50 - V hlavnom sídle slovensko-maďarskej strany zostáva asi päťdesiatka členov, ktorý čakajú, s čím sa vráti Bugár.

20.45 - Bugár sa vracia od Roberta Fica a v strane za zatvorenými dverami ďalej rokujú, stretnutie sa natiahlo na 10 hodín.

23.00 - Bugár oznamuje, že rada sa takmer jednohlasne uzniesla na tom, že jedinou cestou je odchod z koalície a predčasné voľby.

Parlament, Bratislava, 13. 3. 2018



Otvoriť galériu V parlamente sa začínajú stretávať poslanci Smeru, po krátkej debate sa na ďaľších krokoch neuzniesli. Zdroj: Michal Hanko, jf

10.00 - V parlamente sa začínajú stretávať poslanci Smeru, po krátkej debate sa na ďalších krokoch neuzniesli.. Danko priznáva, že čaká na ďalší krok Bugára.

12.00 - Podpredseda Mosta Andrej Hrnčiar hovorí, že je možná ešte rekonštrukcia vlády, no Most to obratom dementuje.

Úrad vlády, Bratislava, 13. 3. 2018

11.00 - Na Úrade vlády zasadá koaličná rada. Trojica Fico, Danko, Bugár sa na ničom nedohodli.

13.30 - Koaličných lídrov striedajú čelní smerácki predstavitelia - s premiérom preberá ďalšiu stratégiu aj minister práce Ján Richter.

13.45 - Schádzajú aj blízki ľudia predsedu Fica. Na Úrad vlády sa dostavil Erik Tomáš, Smer o svojich krokoch naďalej mlčí. Danko hovorí, že hľadajú cestu, ako sa dohodnúť.