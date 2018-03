Hviezdne maniere Ester Ledeckej: Už je na úrovni Messiho či Neymara!

Už sa dostala na úroveň hviezd typu Messiho či Neymara, ktorí lietajú súkromnými tryskáčmi snáď aj pre rožky.

Hrdinka olympiády v Kórei Ester Ledecká (22) cestovala na finále lyžiarskeho SP do Švédska privátnym lietadlom.

Bol to trochu logistický rébus. V sobotu popoludní si Ledecká vo švajčiarskom meste Scuola došla na snowboarde pre veľký kryštálový glóbus a už zajtra ju v Aare čaká finále Svetového pohára v zjazde. To je sakramentsky málo času na presun o 1850 kilometrov, nieto ešte na prevekslovanie z dosky na lyže.

"Preto sme s Ester a trénerom Tomášom Bankom riešili, ako ju tam dostať, aby si už v nedeľu mohla zajazdiť na lyžiach," priznáva manažér Viktor Valta. A tak len čo prevzala víťaznú trofej, už frčali autom do Innsbrucku, kde na zlatú Ester a jej tím čakalo súkromné ​​aero. To ju ako v bavlnke prenieslo do Östersunde, kde kvôli nej otvorili letisko, a o pol hodinu po polnoci už ležala v posteli.

Čo ju to stálo

Letecký transfer do Aare nebol, samozrejme, zadarmo. „Taký let vyjde približne na 400 000 českých korún (cca 15 700 eur),“ prezradil manažér Valta a dodal: „Keď sa odpočítajú ceny za klasické letenky, ktoré by boli pre celý tím, a nadváha za všetok materiál, tak to nie je tak veľký rozdiel.“