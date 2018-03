Rozhorčená Mayová po útoku na bývalého ruského špióna: Výzva Putinovi, toto musí vysvetliť!

Útok na bývalého ruského špióna a jeho dcéru vykonali s nervovou bojovou látkou, ktorá sa vyrába v Rusku. Britská premiérka Theresa Mayová žiada prezidenta Vladimira Putina o vysvetlenie.

Rusko akékoľvek obvinenia odmieta. Čas mu dala do polnoci na dnes, potom bude nasledovať odveta. Sergej Skripaľ s dcérou bojujú o svoj život po útoku nervovým plynom. Policajt, ktorý sa im snažil pomôcť a prišiel tiež do styku s látkou, je taktiež hospitalizovaný, no jeho stav nie je až taký vážny. Ošetriť museli ďalších 20 ľudí, v meste Salisbury prebieha rozsiahla dekontaminácia.

Britská vláda zvažuje všetky možnosti, ako postupovať v prípade odvety. V britských médiách prebiehajú rôzne špekulácie, akými sa chce Mayová pomstiť Rusku za útok. Jedna z teórií je, že by mohla nariadiť kyberútoky na ruské centrá propagandy, vyhodiť z Británie ruských diplomatov, či zakázať cestovanie na územie Ruskej federácie. Dokonca sa hovorí aj o bojkote svetového futbalového šampionátu, ktorý sa koná v Rusku. Najbližších 24 hodín má britská vláda rokovať s NATO, OSN a EÚ. Rozhorčená Mayová sa vyjadrila, že Rusko musí okamžite vysvetliť, prečo bola na území Británie použitá nervovo-paralytická látka novičok, ktorá bola vyvinutá v bývalom Sovietskom zväze. Ako sa vyjadrila, buď išlo o štátom zorganizovaný atak, alebo sa látka dostala do rúk niekomu nepovolanému.