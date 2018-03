Rodičom z Modrého Kameňa zomrelo bábätko po očkovaní: Pitevná správa odhalila, čo Sabrinku († 5 mes.) zabilo!

Obrovský žiaľ zmiernila krásna správa. Vlani začiatkom decembra postihla mladú rodinku z Modrého Kameňa (okr. Veľký Krtíš) obrovská tragédia.

Mamička Ľubka ráno našla v postieľke iba nehybné telíčko dcérky Sabrinky, ktorá mala práve v ten deň 5 mesiacov. Nešťastie sa stalo iba pár dní po očkovaní. Po 3 mesiacoch, ale poznajú rodičia presnú príčiny smrti svojej dcérky. Dievčatko malo choré srdiečko.

Podľa pitevnej správy sa nepreukázalo, že by smrť súvisela s očkovaním, ktoré pár dní predtým Sabrinka absolvovala. „Vraj išlo o kardiomyopatiu. Nám sa to ale nezdá, lebo nikoho sme v rodine s touto chorobou nemali. Do pol roka sa táto choroba u bábätiek aj ťažko zisťuje, takže sa majú na čo vyhovoriť. Spolu s mužom nás zbavili obvinenia. Keďže som ale v takom stave, v akom som, už sa tým nechcem zaoberať a ani sa už k tomu vyjadrovať,“ povedala mama malej Sabrinky s tým, že dcérka mala na srdiečku pravú komoru väčšiu.

Podľa informácií Nového Času však pre rodinku z Modrého Kameňa svitla po obrovskom nešťastí nová nádej. Malá Sabrinka im poslala odkaz z nebíčka.Všetci si však želajú, iba aby bolo zdravé a všetko bolo v poriadku. Samozrejme, že majú strach,“ povedala rodinná kamarátka.

Prípad už uzavrela aj polícia. „Bolo zastavené trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia, nakoľko skutok nie je trestným činom. Pričom príčinou smrti maloletej bol ťažký opuch mozgu pri srdcovo-pľúcnom zlyhaní v dôsledku ochorenia srdcového svalu,“ informovala policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Trpela kardiomyopatiou

Je to ochorenie postihujúce svalové bunky srdca. Pri kardiomyopatii dochádza k nadmernému zhrubnutiu steny srdcových komôr alebo, naopak, ich nadmernému roztiahnutiu. Kardiomyopatie tak majú za následok nesprávnu funkciu srdca, ktorá často vedie k jeho zlyhaniu.