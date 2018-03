Po smrti bankomatového bossa Jána Golisa († 42) sa mal Matúš vyhrážať policajtom: Po 89 dňoch padol verdikt

Po 89 dňoch od vyhrážania sa policajtom padol verdikt.

Matúš ešte v polovici decembra minulého roku prišiel do obce Opoj neďaleko Trnavy, kde zahynul bankomatový boss Ján Golis († 42). Stiahol si okno na aute a mal kričať na policajtov, že ich zabije. Aj keď sa samotný Matúš cíti nevinný, v utorok ho poslal sudca za mreže. Rozsudok ešte nie je právoplatný.

Odsúdený Matúš sa na všetkých troch pojednávaniach bránil a tvrdil, že všetko na neho policajti našili. "Nevyhrážal som sa nikomu zabitím a ani fyzickým ublížením," hovoril dookola Matúš. Priznal však, že na policajtov kričal. " Viackrát som za sebou povedal, že sú vrahovia a tiež som povedal, že keby tak niekto chcel strieľať vás, čo strieľate ľudí ako psov, " dodal odsúdený Matúš. Prokuratúra má v tom však jasno. "Vy vrahovia, vy vrahovia, vás policajtov by mali postrieľať, " čítala prokurátorka ešte na prvom pojednávaní. Matúš na mieste činu mal však svoje vyhrážky na policajtov stupňovať. "Desiatich za jedného vás vyje*em, " čítala prokurátorka. Po troch pojednávaniach a výpovediach svedkov ako aj policajtov, ktorým sa mal Matúš vyhrážať padol verdikt.

Sudca poslal Matúša za nebezpečné vyhrážanie za mreže na 15 mesiacov so stredným stupňom stráženia. Matúš bol s verdiktom nespokojný a hneď sa odvolal. Jána Golisa zastrelili policajti po tom, keď ho zbadali, ako chce so svojím komplicom Martinom Krajčovicom ukradnúť auto. Keď Golis zaútočil na policajtov autom a chcel ich zraziť, policajti sa začali brániť a strieľali. Niekoľko guliek dostal Golis do hlavy. Krajčovica guľky minuli. Matúš Štibrányi sa na polícii prihlásil sám, a to po výzve samotného policajného prezidenta Tibora Gašpara. Martin Krajčovic je momentálne vo väzbe.