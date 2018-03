Adela moderovala Českého leva: Pred prenosom veľký stres, po ňom kritika od herečky!

Adela Vinczeová moderovala druhý rok po sebe odovzdávanie filmových cien Český lev.

Slovenskými televíznymi projektmi ostrieľaná a slovenskými divákmi obľúbená televízna tvár priznala, že moderovanie Českého leva jej spôsobuje stres. ,,Moderátorsky je to pre mňa veľká česť. Prijala som to s veľkou úctou. Nemôžem ale povedať, že sa teším, skôr to mám v kategórii veľký stres. Vlani som mala veľkú radosť, keď to dobre dopadlo, tak snáď sa budem radovať aj tento rok,“ povedala pre Blesk ešte pred prenosom 10. ročníka odovzdávania cien Vinczeová. Nech sa však snaží akokoľvek, práve jej národnosť je mnohým tŕňom v oku.

Výhrady k jej angažovaniu má aj herečka a jazyková lektorka Jana Postlerová. ,,Už 25 rokov nie sme jeden štát a je také divné, že Českého leva uvádza skvelá slovenská moderátorka. Bolo mi ľúto, že spoluautor scenára Libor Bouček, jeden z našich najvýznamnejších moderátorov, nebol prizvaný,“ vyjadrila sa pre Blesk. ,,Pani Vinczeová hovorila príjemne, snažila sa, aby jej bolo rozumieť, ale aj tak pôsobila pre tento typ programu šedivo. Keď sa potom objavili páni Polívka a Kaiser, tak to dýchlo naším českým humorom, ktorý je sebaironický. Veď aj víťazka hereckej kategórie pani Kronerová nahovorila svoju rolu česky. Ja by som bola za to, aby českú akciu moderoval Čech či Češka,“ mieni Postlerová.

Vinczeová je však s takýmito názormi zmierená. ,,Ja tým kritikom rozumiem, lenže taká bola voľba tvorcov a ja chápem, že sa to nemusí páčiť. Ja sama ten večer vnímam ako československý,“ povedala moderátorka pre Nedělní Blesk.