Prsaňa zo šou Take Me Out to už nemohla dlhšie tajiť: Život sa mi obracia úplne naruby!

Na Slovenskú je málo šou, na ktorých sa nezúčastnila. Aktívna prsaňa má však veľkú novinku!

Vyumelkovaná bábika Simona Butinová hviezdila v šou Take Me Out, aj v Nákupných maniačkach. Šťastie skúsila aj v misske a dokonca bola aj Adam Girl. Prišiel však čas, kedy jej aktivity pojdu bokom. Simona sa totiž na sociálnych sieťach pochválila veľkou novinou.

"Myslím, ze nastal čas podeliť sa s vami o radostnú správu, áno! Je to tak, čakáme naše vytúžené bábätko a bude zo mňa mamina. Život sa mi pomaly obracia úplne naruby, ale v dobrom zmysle, sme tí najšťastnejší budúci rodičia," vyznala sa Simona.