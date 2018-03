Farkašovej sa tri zlaté medaily mália, v Pjongčangu sníva ďalej svoj sen

Slovensko získalo v utorok na zimných paralympijských hrách v Pjongčangu dve zlaté medaily.

V superkombinácii medzi zrakovo postihnutými ženami vybojovali Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou už svoje tretie zlato, v rovnakej disciplíne sa Miroslav Haraus s Marošom Hudíkom tešili na svahu v Čongsone z premiérového triumfu.

Farkašová predtým zvíťazila aj v zjazde a super-G a spolu s medailami z Vancouveru a zo Soči má na svojom konte už osem zlatých kovov.

Farkašová v utorok zvíťazila napriek chybe v slalome.

"Zdramatizovala som to, skoro mi srdce vyskočilo z hrude. Prišiel záklon, to sa mi stáva a musím sa toho vyvarovať. Ale dnes som zabojovala, ustála som to a som šťastná, že sme napokon vyhrali. Sen o piatich zlatých stále pokračuje," povedala Farkašová podľa portálu spv.sk a vyjadrila sa aj ku zvyšným dvom disciplínam, ktorých termíny organizátori dnes už druhýkrát prehadzovali.

"Ja to nevnímam ako prekážku, ale ako fakt. Počasie často ovplyvňuje pri lyžovaní zmenu disciplín a práve túto sezónu sme mali dosť divokú. Musíme iba flexibilne reagovať na aktuálne podmienky a čo najlepšie sa pripraviť na tú zmenu. Bude to fyzicky náročnejšie, ale absolvovali sme aj v minulosti viac pretekov po sebe. Takže sa musíme nastaviť na to, že pretekáme zajtra a podať čo najlepší výkon."