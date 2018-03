Vražda Jána Kuciaka zasiahla aj Dominika z Michaloviec: Takéto emotívne gesto by ste od tínedžera nečakali!

Ak si myslíte, že slovenských tínedžerov nezaujíma aktuálna situácia v krajine ste na omyle!

Do redakcie sa nám ozval Dominik Robert Ronďoš (18), ktorý sa venuje hre na klavíri. Hudba mu je oporou v ťažkých časoch a momentálne mu pomáha prekonať znechutenie a smútok z aktuálnej situácie na Slovensku, ktorá sa strhla po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

„To, čo sa stalo pred koncom jarných prázdnin ma hlboko ranilo a myslím, že aj mnoho ďalších. Bol som sa pozrieť na pochode u nás v Michalovciach. Osobne ma politika nezaujíma a ani sa do toho nechcem starať z hľadiska politiky, ale čo viem na 100 % je, že," píše v úvode e-mailu Dominik.

Okolnosti okolo vraždy dvoch mladých ľudí ho motivovali k tomu, aby napísal a nahral klavírnu kompozíciu. Do tejto skladby sa snažil vložiť všetky jeho pocity a pohľad na vec: „Chcem túto skladbu venovať Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej (taktiež ich rodinám), pretože aj napriek tomu, že som ich nepoznal, vyzerali to byť veľmi milí ľudia, ktorí sa snažili pomáhať a ja sa snažím ľudom tiež pomáhať skrze hudbu. To že som napísal tú skladbu je to najmenej a zároveň najviac, čo som mohol spraviť. Chcem, aby si ju vypočulo veľa ľudí a aby sa to dostalo do povedomia verejnosti, no nie kvôli mne, ale kvôli nim. Nechcem, aby ľudia v dnešnom stereotype života len tak zabudli na ľudí, ktorí sú skutočnými hrdinami medzi nami a ktorí aj do poslednej minúty svojho života boli. Chcem, aby každý vedel, že nám obyčajným ľudom na ostatných záleží," vyznáva sa zo svojich pocitov hudobník Dominik.