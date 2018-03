Žena zjedla tri živé žaby, hrôza nastala o pár mesiacov: Šialené, čo jej lekári vytiahli z prsníka!

Lekárov poriadne zarazil nechutný nález v ženinom prsníku, príčina je však ešte horšia.

Číňanka (59) mala obrovské bolesti žalúdka a na prsníku si nahmatala hrčku. Lekári preto rozhodli, že najlepším riešením bude chirurgický zákrok. To ešte netušili, v akej bizarnej situácii sa počas operácie ocitnú. Z prsníka jej totiž vytiahli takmer 13-centimetrovú pásomnicu. Dôvod je však ešte desivejší.

Žena sa totiž po operácii priznala, že pred piatimi rokmi zjedla tri živé žaby, pričom si myslela, že je to domáci liek, ktorý by ako jediný mohol vyliečiť jej bolesti spojené s reumou. Týmto šialeným experimentom si však privodila pravý opak. Nielenže bolesti stále pretrvávali, pripojila sa k nim aj vážna infekcia. Číňanka sa po operácii zotavuje, no je možné, že bude mať ešte zdravotné problémy, pretože larvy parazita sa mohli rozšíriť po celom jej tele.