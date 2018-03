A je to tu! Most-Híd rozhodol o osude Slovenska: Bugár konečne prehovoril!

Republiková rada Mosta-Híd rozhodla o tom, či strana zostane v koalícii, alebo z nej odíde.

Vyhlásenie prišlo po takmer 5 hodinách rokovania strany, následnom oznámení výsledku koaličným partnerom Smeru-SD a SNS a opätovnom, nečakanom rokovaní strany Most-Híd. Béla Bugár napokon zvolal tlačovú konferenciu a Slovákom oznámil dlhoočakávaný výsledok: Strana Most-Híd chce rokovať o predčasných parlamentných voľbách so SNS. Premiér Robert Fico (Smer-SD) takúto možnosť odmieta.

"Mali sme ťažké rokovania nielen dnes, a musím povedať, že niektorí z vás nechápu, ako funguje normálna politická strana. Keď sme teda povedali, že budeme rokovať o tejto situácii, ktorá nastala a štartérom bola vražda tých dvoch mladých ľudí, tak sme začali rokovať, aké stanovisko naša politická strana zaujme," začal tlačovú konferenciu Béla Bugár.

"O všetkom rozhoduje Republiková rada, ktorá sa môže rozhodnúť na základe jednotlivých okresov a ich delegátov. Toto sa dialo cely týždeň. Od soboty sme rokovali intenzívne aj s koaličnými partnermi aj v rámci strany. Kým niektorí zneužívajú emócie, strana Most-Híd sa k tomu postavila zodpovedne. Zbytočne sme nehovorili, neobviňovali sme, nemali sme každý deň tlačovku, ale sme reagovali zodpovedne," pokračoval Bugár s tým, že následne prečítal uznesenie Republikovej rady Most-Híd.

"Republiková rada poveruje vedenie rokovať s koaličnými partnermi o možnostiach predčasných parlamentných volieb, ak tieto rokovania budú neúspešné, strana Most-Híd vystúpi z vládnej koalície. Premiér sa odmietol dohodnúť o predčasných voľbách. To znamená teraz - budeme mať vôľu ešte rokovať s ďalším koaličným partnerom SNS, dovtedy nevieme predpovedať, ako to dopadne. My si myslíme, že situáciu by vyriešili len predčasne voľby."

Predseda Mostu-Híd následne doplnil, že „ak dôjde k dohode o predčasných voľbách, naši ministri zostanú vo vláde. Aj ministerka Žitňanská. Nebudeme pomáhať tým, ktorí zneužívajú túto vraždu,“ dodal Béla Bugár, pričom nepovedal, či jeho poslanci podporia návrh na vyslovenie nedôvery vláde, s ktorým chce prísť opozícia. "Ešte tam nie sme," poznamenal.