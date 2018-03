Hapal má po premiére plné ruky práce: Máme čo zlepšovať!

Premiéra na lavičke futbalistov pražskej Sparty nedopadla pre kormidelníka Pavla Hapala podľa jeho predstáv.

Jeho tím v zápase 20. kola HET ligy iba remizoval 1:1 na ihrisku Karvinej a pripísal si už tretí nerozhodný výsledok v rade.

Hapalovi, ktorý prestúpil na Letnú v priebehu uplynulého týždňa z lavičky slovenskej reprezentácie do 21 rokov, chýbala väčšia kreativita v ofenzívnej fáze. Spokojný bol s nasadením a bojovnosťou svojich zverencov. "Nemám pocit, že by boli problémy v Sparte hlbšie. Podľa mňa sme odohrali slušný prvý polčas, bohužiaľ, nepremenili sme šance," uviedol Hapal na pozápasovej tlačovej konferencii. "Urobili sme jednu chybu a súper nás potrestal. Mali sme byť aktívnejší smerom dopredu, v druhom polčase sme tam mali určitú hluchú pasáž. Skôr, ako priamočiarosť, nám chýbala väčšia presnosť, pretože súper niekoľkokrát zastavil nádejnú prihrávku, ktorou by sme sa dostali do veľkej šance," citoval klubový web "rudých" slová nového trénera.

V zostave, ktorú naposledy zostavil jeho predchodca Andrea Stramaccioni, urobil štyri zmeny. "Boli sme limitovaní aj zdravotným stavom. Nemám však z mojej premiéry zlý pocit, čo sa týka nasadenia, bojovnosti a koncentrácie. Na tomto môžeme stavať. Musíme ale pridať lepšie veci smerom dopredu," dodal Hapal, ktorého tím prišiel o víťazstvo v 87. minúte. "Tešil som sa, očakávania boli veľké, ale po zápase som sklamaný, že sme nedokázali získať tri body," dodal kouč, ktorý sa vlani s tímom SR 21 predstavil na finálovom turnaji tejto vekovej kategórie v Poľsku.

Desať kôl pred koncom ligy figuruje Sparta až na piatom mieste tabuľky. V sobotu 17. marca privíta v ďalšom kole dlhodobej súťaže druhú Slaviu, na mestského rivala stráca sedem bodov. "Budeme sa chcieť na tento zápas pripraviť čo najlepšie. Musíme si vytvoriť viac šancí."