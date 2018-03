Svet zachvátil ďalší trend, tentoraz však trošku bizarný. Klasický snubný prsteň? Zabudnite!

Ženy po celom svete si začali namiesto snubného prsteňa dávať prepichovať prstenníky, píše Mama Mia. Piercing namiesto prsteňa! Nuž, proti gustu žiaden dišputát, aj keď...

Aspoň sa nemôže stať, že vám prsteň nebude dobre sedieť. No čo, ak sa vám rana zapáli? Znamená to, že si nie ste súdení? A aj keď si ho niekedy dáte dolu, jazva zostane. To je už celkom nový level záväzku.