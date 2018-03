Čierny deň v letectve: Tri havárie za 24 hodín, zomreli desiatky ľudí

Na letisku v nepálskom hlavnom meste včera havarovalo a zhorelo bangladéšske dopravné lietadlo. O život prišlo najmenej 40 ľudí. Mnohí zranení sú v kritickom stave.

Turbovrtuľový stroj Bombardier Dash 8 patril spoločnosti US-Bangla. Do Káthmandu smeroval z bangladéšskej Dháky. Na palube bolo 67 cestujúcich a 4 členovia posádky. Let prebiehal normálne, pilot však z neznámych príčin pristával z opačného smeru, ako mu nariadila veža. Po pristátí stroj vyletel z dráhy, rozlomil sa a začal prudko horieť.

Hasiči a záchranári sa zúfalo snažili vytiahnuť pasažierov z ohnivého pekla. Najmenej 31 ľudí zahynulo na mieste, ďalších 9 podľahlo zraneniam v nemocniciach. Hospitalizovaných je 22 ľudí, viacerí z nich sú v kritickom stave. V čase uzávierky bolo ešte 9 ľudí nezvestných, ale nádej, že ich nájdu v zhorenom vraku živých, sa prudko znižovala.

Za 24 hodín to bola už tretia letecká nehoda vo svete. V nedeľu narazilo do hory v Iráne súkromné lietadlo, ktoré smerovalo z Dubaja do Turecka. Zahynulo všetkých 11 osôb na palube. Lietadlo viezlo dcéru tureckého boháča Minu Basaran († 28) a jej kamarátky z rozlúčky so slobodou. Namiesto svadby jej teraz vystroja pohreb.

V nedeľu havarovala aj vyhliadková helikoptéra v New Yorku. Pilot viezol 5 ľudí, ktorí si chceli odfotiť mesto z výšky. Počas letu mu náhle vysadil motor. Vrtuľník núdzovo pristál na hladine rieky, ale vzápätí sa prevrátil a zmizol pod hladinou. Vyplával z neho iba pilot, všetkých 5 pasažierov stiahla kovová rakva do vodného hrobu.

