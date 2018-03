Dusná atmosféra v šou Najväčší víťaz: Konflikt s trénermi! A to ešte nie je najhoršie

Ledva začali zhadzovať kilogramy - a už si skáču do vlasov! Okolo súťažiacich z markizáckej šou Najväčší víťaz panuje dusná atmosféra, ktorá by sa dala krájať.

Obézni bojovníci za štíhlejšiu líniu však ukazujú prstom najmä na jedného z nich. Bratislavčana Martina Šimoniča (44) označujú za záškodníka, ktorý podľa nich predstiera vážne zdravotné problémy a všetkým znepríjemňuje život. Situácia zašla až tak ďaleko, že nešťastníka sa dokonca zriekli aj jeho vlastní, aby ich tím nestiahol ku dnu!

Súťažiaci Martin Šimonič nastúpil do novej šou Najväčší víťaz s hmotnosťou 196,7 kilogramu. Viac ako obezitou však púta pozornosť svojím čudným konaním. „Martin stále proti niečomu štrajkuje, nepáči sa mu to, že by sa mal postaviť za sporák a niečo si uvariť,“ povie v relácii jeho kolega Mark Dobrovič.

Tým sa však problémy len začínajú. Počas druhého týždňa v kempe sa totiž Bratislavčan začal sťažovať na zdravotné problémy, ale po vyšetreniach sa ukázalo, že to nie je také vážne a môže cvičiť.tvrdí Novému Času zdroj zo štábu. Šimonič postavil do pozoru aj samotnú trénerku. „Nevedela som, čo si mám o ňom myslieť, neskôr som si myslela, že to je hypochonder, že chce len zaujať pozornosť,“ hovorí Soňa Sedláčková.

Jeho záškodníctvo zašlo tak ďaleko, že kontroverzný ítečkár ostatným účinkujúcim v šou zjedol všetku šunku. „Na druhý deň nemali ostatní čo raňajkovať,“ posťažuje sa súťažiaca Karolína Matúšková, ktorá si spolu s ostatnými už v dnešnej časti rezolútne skríkne: A dosť! Červený tím, do ktorého Martin patrí, sa naňho nahnevá a v strachu, že pri záverečnom vážení ich všetkých potopí, urobia rázny krok. Sabotér sa tak ocitne jednou nohou vonku zo súťaže.

Postrach obezitológov

Šimonič, ktorý je otcom troch detí, sa snaží schudnúť dlhší čas. „Som najväčšia obluda naokolo,“ hovorí sám o sebe. „Najsilnejšou motiváciou, prečo sa do toho púšťam, je, aby som zostal s rodinou čo najdlhšie. Hnevá ma, že niekedy sa moja manželka za mňa hanbí. Ak schudnem, bude veľmi rada,“ uviedol pred kamerami súťažiaci, ktorý si podáva kľučky u obezitológov. Nový Čas včera Martina prostredníctvom Markízy požiadal o vysvetlenie dusnej atmosféry, ale do našej uzávierky sa nevyjadril.