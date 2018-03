Moderátorka Vacvalová rieši vážny problém: Prerástol jej cez hlavu, no pomoc je v nedohľadne

Na prachovku a vysávač už nechce byť sama! Moderátorka Elena Vacvalová (60) má rešpekt z tradičného jarného upratovania, preto sa už v predstihu rozhodla konať.

Známa glosátorka, ktorá má pre výstavbu domu v lese na krku ochranárov i štátnych úradníkov, verejne hľadá pomocníčku do domácnosti. Vacvalová sníva o slúžke, ktorá by vymietla všetky kúty v dome, potykala si s jej práčkou a žehličke by nedala vychladnúť.

O Eninu ponuku sa však nikto netrhá! „Mesiac hľadám pani na upratovanie,“ uviedla v šou Sedem. „Jedna mi zavolala: ‚Vy teraz robíte viac v tej televízii, nedalo by sa o dve eurá viac na hodinu?“ povzdychla si Elena. Druhej sa nevidí žehlienie. „A tretia bola najlepšia: „Prepáčte, ale na vašu ponuku už nereflektorujem. Vy ste šikovná, vy to zvládnete aj sama,“ zasmiala sa Vacvalová, ktorá pri stavbe vily v Borinke nepostavila mostík a znečistila tak potok.

Ideálny scenár by bol, ak by jej slúžka vedela zatočiť so špinou, ale i stavala mostíky cez riečku. Tým by glosátorka zabila dve muchy jednou ranou - upokojila nahnevaných úradníkov a žila by v sterilne čistom kráľovstve.

Chceš byť moja komorná?

Si múdra dievka, ktorá pri praní bieleho a farebného neschybí?

Vieš, čo na svetlom gobelíne dokáže upršaná ulica?

Postavíš mi s kelňou v ruke aj sedem mostíkov cez potok?

Nikto nie je dokonalý, ale keď ťa zamestnám, zažiješ u mňa svoje zlaté časy!

tvoja Eňa