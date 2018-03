Posledný film nakrútila pred 4 rokmi: Cameron Diaz skončila s herectvom!

Herečka Selma Blair tvrdí, že jej rovesníčka Cameron Diaz priznala, že končí s herectvom.

Štyridsaťpäťročná blondína síce patrí k najlepšie plateným v Hollywoode, ale v manželstve s Benjim Maddenom (39) vraj spoznala niečo hodnotnejšie, o čo sa odmieta pripravovať časom tráveným na place. "Pred časom som obedovala s Cameron. Spomínali sme na ten film (Jednoducho sexi). Veľmi rada by som natočila pokračovanie, ale Cameron už nehrá. Povedala mi, že už skončila," priznala Blairová, ktorá snímku Proste sexi nakrúcala s Cameron v roku 2002.

Diaz je v Hollywoode jednou z neobsadzovanejších hviezd už dvadsaťštyri rokov. Presadila sa rolou vo filme Maska a od tej doby sa o ňu producenti doslova bili.

"Chcem tým povedať, že ona už nemusí točiť viac filmov. Má úžasný život, neviem, čo by to muselo byť, aby ju to prinútilo vrátiť sa k filmu. Je totiž šťastná," dodala Blairová. Cameron sa objavila pred kamerou naposledy v roku 2014 vo filme Annie. V roku 2015 sa vydala za Maddena a odvtedy si užíva súkromný život a odmieta jeden scenár za druhým.