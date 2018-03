Najlepšie platená prostitútka prehovorila: Nie je to len o sexe, v skutočnosti predávam niečo úplne iné!

Alice Little, najlepšie zarábajúca prostitútka v Amerike, prehovorila o tom, aký je v skutočnosti život v jednom z najznámejších verejných domov v Nevade, kde pracuje.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Nevada je jediným z amerických štátov, kde je prostitúcia legálna. Alice o sebe hovorí, že je niečo medzi "psychológom, odborníkom na vzťahy a odborníkom na sex". Snaží sa bojovať proti predsudkom, čo sa týka prostitúcie, píše portál News. Alice má totiž ukončenú vysokú školu a stále sa vzdeláva v psychológii či sociológii. "Mysíte si, že to je len o sexe? Omyl. Jasné, sex je v hre, no to, čo predávam, je hlavne intimita," hovorí.

"Trávim čas s panicmi, rozvedenými mužmi, pármi, ženami, vdovcami. A moje kolegyne? Matky, doktorky, úspešné podnikateľky. To, čo nás spája, je túžba zdieľať intimitu." Intimita je podľa Alice kľúčovým elementom zdravia a pohodlia. Ovplyvňuje naše psychické aj fyzické zdravie a už len niečo také obyčajné, ako pohladenie mačky, dokáže znížiť vysoký krvný tlak. "Predstavte si potom, čo s človekom robí banálne objatie."

A práve aj vďaka tomu mnoho ľudí vyhľadáva sexuálne pracovníčky. Ovdoveli alebo sú po ťažkom rozchode a chýba im pocit blízkosti niekoho iného. "Nie je to len o sexe," vraví Alice.