Český futbalista má doma poriadnu dračicu: Barošova láska ukázala sexi bruško

Je snom mnohých mužov. Manželka populárneho českého futbalistu Milana Baroša (36) vychováva dvoch synov, stará sa o domácnosť a nezanedbáva ani pravidelné tréningy vo fitnescentre.

A veru, je sa na čo pozerať! Pani Barošová (31) sa na sociálnych sieťach pravidelne chváli svojím vyšportovaným bruchom.

Sexi Tereza má telo samý sval a žiadne tukové vankúšiky. Vyzerá skvele, žensky a priam hýri sexepílom!

Pani Barošová si platí osobnú trénerku a hodiny a hodiny trávi v posilňovni. Telo má vypracované ako profesionálna športovkyňa. Do fitka chodí často aj so svojím manželom, ktorý ešte stále hrá najvyššiu českú futbalovú súťaž v drese Baníka Ostrava. Zatiaľ čo Milan na sebe maká, aby pomohol Baníku zachrániť sa v lige, Tereza to robí hlavne pre seba a dobrý pocit...