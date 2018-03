Pred pakistanský súd sa postavili aj komplici Češky Terezy: Nekompromisné rozhodnutie!

Češka Tereza, ktorú na letisku v Pakistane zadržali v januári s deviatimi kilogramami heroínu, bola v nedeľu znova pred súdom v Láhaure.

Pakistanský súd zamietol žiadosť, aby boli jej dvaja komplici prepustení na kauciu. S odvolaním sa na správu webu Pakistan Today o tom v pondelok informoval český server Novinky.cz.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Súd vyhovel námietkam žalobcu Muhammada Aftabu, aby nemali možnosť dostať sa na slobodu na kauciu, a vydal príslušný typ zatykača. Aftab Anvar a Harún Afrid tak zostali bez možnosti na prepustenie z väzby. Oboch chytili na základe komunikácie, ktorú s nimi viedla Češka zo svojho telefónu. Tereza bola pred súdom už v sobotu. Pakistanský súd sa však k žiadosti jej právnika o prepustenie na kauciu nevyjadril. Ďalšie pojednávanie bude 20. marca. Presný počet obvinených v tomto prípade nie je známy.

Češka Tereza je vo väzbe od 10. januára, keď ju colníci zadržali na letisku v pakistanskom Láhaure. V dvojitom dne kufra údajne ukrývala deväť kilogramov heroínu. Tereza prešla cez dve kontroly a chystala sa nasadnúť do lietadla do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch, odkiaľ mala pokračovať do Írska. Terezin právnik Čaudhrí Džavád sa obáva, že vyšetrovanie skončí až v závere tohto roka.

Za pašovanie drog hrozia v Pakistane vysoké tresty, výnimkou nie je ani trest smrti. Česká diplomacia upokojuje, že trest smrti sa voči cudzincom neuplatňuje. Potvrdzuje však to, že dostať Terezu z pakistanského väzenia bude veľmi ťažké, pretože Česko nemá s Pakistanom nijakú dvojstrannú zmluvu o vydávaní odsúdených na výkon trestu.