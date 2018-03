Levičan drzo vypil v obchode fľašu alkoholu: Potom zaútočil na policajta, za toto mu hrozí basa!

Ladislav (27) z Levíc vypil v obchode fľašu s alkoholom, za ktorú nezaplatil. Keď ho predviedli policajti na oddelenie, stváral tam nehoráznosti. Hrozí mu za to basa na jeden až päť rokov.

Do obchodu v Leviciach v sobotu večer privolali policajnú hliadku, pretože Ladislav (27) si tam otvoril fľašu alkoholu a vypil ju. Policajti drzáňa predviedli na oddelenie. Tam však policajtom vulgárne nadával a jedného z nich udrel do tváre. Policajt sa podľa vyjadrenia lekára bude zo zranenia liečiť do 7 dní.

Mužovi v dychu namerali 2,23 promile alkoholu. Keď vytriezvel, obvinili ho z útoku na verejného činiteľa. V prípade dokázania vina na súde mu hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov - uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová.