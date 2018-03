Spoločnosť Kaufland si chce vyškoliť budúcich manažérov: Do svojho nového Trainee programu hľadá hneď niekoľko absolventov vysokých škôl

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl je dlhodobo pretrvávajúci problém, ktorý z roka na rok narastá.

Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny z decembra 2017 sa ukázalo, že až 2 201 úspešným absolventom II. stupňa vysokoškolského štúdia (z toho 69% žien a 31% mužov) sa nedarí nájsť si zamestnanie. Keďže absolventom VŠ chýba práca a naopak, firmám zamestnanci, rozhodla sa spoločnosť Kaufland riešiť tento problém prostredníctvom svojho nového Trainee programu určeného práve týmto mladým ľuďom.

Najnovšie výsledky prieskumov na tému uplatnenia absolventov vysokých škôl potvrdili dlhodobejší trend - najhoršie sú na tom absolventi spoločenských vied, náuk a služieb. Tí tvoria až 62% z celkového počtu. Absolventov technických vied a náuk je k mesiacu december 349, zvyšok nezamestnanosti je tvorený z absolventov ostatných oborov. Z územného hľadiska je najviac nezamestnaných absolventov (približne tretina) z Prešovského kraja. Väčšina absolventov (približne 55%) si po ukončení štúdia hľadá prácu 7-9 mesiacov, no žiaľ, nie všetkým sa to podarí vo vyštudovanom obore.

Prečo však máme na Slovensku také veľké množstvo nezamestnaných mladých ľudí s ukončeným vysokoškolským vzdelaním? Zamestnávatelia najčastejšie narážajú na problém, že čerstvo vyštudovaní ľudia majú nedostatočnú kvalifikáciu a v mnohých prípadoch takmer žiadnu prax. Nie je to však iba o univerzite, je to najmä o študentoch a ich nie vždy dostatočnej snahe zamestnať sa vo svojom odbore a budovať si kariéru vďaka poctivej práci a dlhodobej snahe. Na druhej strane, aj keď majú snahu, nemajú veľa možností, ako sa uplatniť. V spoločnosti Kaufland však platí: „Ak má študent vedomosti, môže získať aj top skúsenosti.“

„Výhodou nášho Trainee programu je, že ponúkame prácu aj absolventom, ktorí síce počas štúdia nadobudli teóriu, no chýba im potrebná prax. Počas jedného roka u nás získajú vybraní záujemcovia pod dohľadom odborníkov z rôznych oddelení prehľad o procesoch v rámci fungovania spoločnosti a stanú sa súčasťou nadnárodných projektov. Po zaučení (zapracovaní) prevezmú zodpovednosť za dôležité úlohy a projekty našej spoločnosti. Už na začiatku programu garantujeme prevzatie manažérskej pozície v oblasti do ktorej sa prihlási. Program je veľmi intenzívny a preto už pri výbere hľadáme kandidátov s výrazným potenciálom a výberový proces je niekoľko stupňový,“ hovorí Henrieta Hunčíková, vedúca oddelenia rozvoja zamestnancov. A práve toto bol dôvod vzniku nového programu „Kaufland Trainee program“, ktorý dáva mladým ľuďom možnosť vybudovať si kariéru v silnej nadnárodnej spoločnosti. Prvý nábor prebehol 1.1.2018, ďalšie budú nasledovať vždy v trojmesačných intervaloch.

Ako samotný program prebieha? Jedná sa o ročný program, v ktorom sa absolvent učí od top manažérov spoločnosti, získa množstvo benefitov a po úspešnom konci ho bude čakať garantovaná manažérska pozícia vo vybranom sektore. Hlásiť sa môže do sekcií, ako je nákup, logistika, prevádzka či centrálne služby. Počas 12 mesiacov sa priamo v praxi naučí všetko, čo potrebuje pre úspešnú a dlhodobú kariéru v Kauflande. Získa praktické skúsenosti, ale aj odborné znalosti a manažérske zručnosti. Po ukončení programu bude mať komplexný prehľad o vybranej cieľovej oblasti, ako aj o oddeleniach, s ktorými bude úzko spolupracovať. Vo finále bude absolvent pripravený prevziať vybranú pracovnú pozíciu na manažérskej úrovni. Na to, aby sa mohol do programu prihlásiť, nemusí mať prax. Stačí, ak má svoj cieľ, víziu a po štúdiu nie je dlhšie ako 2 roky.

V rámci Trainee programu spoločnosti Kaufland na každého absolventa čaká okrem jedinečnej príležitosti odštartovať vysnívanú kariéru vo vybranom odbore aj množstvo ďalších výhod. Medzi ne patrí napríklad spolupráca s top manažérmi, asistencia odborného mentora, rozvoj osobnosti a odborných zručností či garancia manažérskeho pracovného miesta. Samozrejmosťou je motivujúce mzdové ohodnotenie a benefity presne v takom rozsahu, ako ich majú ostatní zamestnanci. Pri nástupe do programu má absolvent štandardný pracovný vzťah na pracovnú zmluvu.

Priebeh Trainee programu závisí od vybranej cieľovej oblasti. Základom je priebežná práca absolventa na vybranom projekte, ktorý je vybraný v spolupráci s manažérom a následná prezentácia výsledkov pred vedením spoločnosti danej oblasti. Viac informácií o Kaufland Trainee programe, jeho priebehu, hlavných oblastiach, výhodách a výberovom konaní nájdete na kaufland.sk/trainee