Tragická havária vrtuľníka: Stroj sa zrútil do mora, zahynulo 5 ľudí

Päť ľudí prišlo o život po tom, ako sa do prielivu East River v New Yorku zrútil v nedeľu večer miestneho času vrtuľník, informuje The Guardian.

Šiestemu na palube, pilotovi, sa podľa polície podarilo vyviaznuť a zachránil ho remorkér, ktorý sa plavil okolo, informuje agentúra AP. Vrtuľník bol prenajatý na fotografovanie, keď spadol do mora neďaleko rezidencie newyorského starostu. Videozábery zverejnené na sociálnej sieti ukazujú, ako červená helikoptéra tvrdo dopadá na vodu a prevráti sa na stranu. Federálny úrad pre leteckú dopravu uviedol, že vrtuľník Eurocopter AS350 sa zrútil krátko po 19.00 h miestneho času. Záchranári z rôznych zložiek, vyslaní na miesto nehody, medzičasom vytiahli zo stroja všetky obete.