Škandál v gréckej lige: Fanúšikovia PAOKu zasa vtrhli na ihrisko, Makov šéf dokonca so zbraňou!

Grécky futbal čelí ďalšiemu škandálu. Nedeľňajší šláger 25. kola medzi druhým PAOK Solún, za ktorý v druhom polčase nastúpil slovenský reprezentant Róbert Mak, a lídrom AEK Atény nedohrali pre výtržnosti.

Ako informuje thesun.co.uk, situácia sa vyhrotila po tom, čo rozhodcovia v nadstavenom čase neuznali gól domácich na 1:0. Potom na ihrisko vtrhli fanúšikovia i prezident PAOK-u Ivan Savvidis, ktorý mal mať pri sebe aj zbraň. Rozhodca následne zápas ukončil.

Len niekoľko hodín predtým odvolací senát disciplinárnej komisie vrátil PAOK-u tri body, o ktoré prišiel minulý týždeň. Dva domáce zápasy bez divákov prekvalifikoval na trest so spätnou platnosťou,

Russian Ivan Savvidis, owner of Greek side PAOK, unhappy at a disallowed goal in injury time during their 0-0 draw vs AEK Athens. How does he show his displeasure?



By entering the field with a pistol. pic.twitter.com/yfzPv39Cfc — Yousef Teclab (@yousef_teclab) 11. března 2018

PAOK potrestali za februárový zápas 23. kola gréckej ligy s Olympiakosom Pireus, ktorý zrušili po tom, čo krátko pred jeho začiatkom zasiahol trénera hostí do hlavy Oscara Garciu hodený predmet. Rozhodcovia zostali skoro dve hodiny vo svojich kabínach a Garcia musel do nemocnice na vyšetrenie. Polícia použila slzný plyn proti asi 500 fanúšikom PAOK, ktorí sa pokúsili vniknúť do kabín. Výtržníka, ktorý hodil papierovú pásku z registračnej pokladne, zatkli deň po zrušenom stretnutí.

Duel už podľa verdiktu opakovať nebudú, zamestnávateľ slovenského útočníka Róberta Maka prehral kontumačne 0:3 a musí zaplatiť pokutu 30.000 eur.

