Emma dostala lístok na koncert, opila sa a zaspala: Drsný odkaz od manžela!

Emma Martin dostala k 40-tym narodeniním od manžela naozaj krásny darček.

Kúpil jej VIP lístky na koncert Noela Gallaghera - Emminho najobľúbenejšieho speváka a životného idola. Spolu s kamarátkou tak sadli do lietadla a leteli do Las Vegas, kde sa mal koncert konať. Výlet sa však skončil trošku inak, ako plánovali, píše denník Mirror.

Po prílete totiž s kamarátkou zakotvili rovno v kasíne a drinky sa liali potokom. Do hotela sa dostali až na druhý deň ráno a, samozrejme, tvrdo zaspali. Koncert sa mal začať o 6 večer, ženy sa však zobudili až o 9, takže všetko prespali.

"Jasné, že som bola hrozne nahnevaná a smutná, som jeho fanúšičkou už 24 rokov, od mojich 16-tich. No najviac ma trápilo to, ako to poviem manželovi," hovorí Emma. Tak to vyriešila svojsky. Aby ho nemusela konfrontovať priamo, napísala si o celej príhode status na Facebooku. Ten to neprijal úplne s úsmevom na perách, pod status jej napísal jednoznačný komentár: "Si krava..."