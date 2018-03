Nechutný faul brankára poslal útočníka rovno do nemocnice: Za vytrhnutý kus mäsa okamžitá červená!

V zápase portugalskej najvyššej ligy medzi In Portimonense a Vitoriou Guimaraes (2:1) došlo k nechutnému zákroku, ktorý pripravil útočníka o kus mäsa na nohe.

V 30. minúte sa za vyrovnaného stavu 1:1 dostal do šance po pase spoluhráča útočník Fabricio, Domáci 35-ročný brankár Douglas chcel jeho šancu zmariť ešte v zárodku, pred vlastnou šestnástkou. Myšlienka to bola síce pekná, ale jej prevedenie si vyslúžilo okamžitú červenú kartu a transport súpera do nemocnice. Najkomickejšie na kurióznej situácii je, že brankár v prvom okamihu proti vylúčeniu vehementne protestoval a z tranzu ho prebral až pohľad na dieru vo Fabriciovej nohe.

Video nie je vhodné pre maloletých a citlivejšie povahy!