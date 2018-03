Súd s Katy Perry ju stál život: Mníška svedčiaca proti speváčke počas procesu zomrela!

Osemdesiatdeväťročná sestra Catherine Rose Holzmanová prišla v piatok 9. marca na súd svedčiť proti speváčke Katy Perry, ktorá sa snaží kúpiť budovu bývalého katolíckeho konventu.

Mníška sa ale počas procesu a výpovede tak rozhorčila, že ju to nakoniec stálo život. Katy Perry sa usiluje o kúpu bývalej kláštornej školy v Los Angeles od roku 2010. Najprv jej mníšky predaj prisľúbili, keď ale vyšlo najavo, že je to práve ona - medzi ortodoxnými kresťanmi hriešnica propagujúca nemravnosť - snažili sa predaj zrušiť.

"Sestra Catherine Rose Holzmanová, z rádu Nepoškvrneného srdca Panny Márie, zomrela náhle dnes vo veku osemdesiatdeväť rokov," potvrdil arcibiskup José H. Gomez v rozhovore pre magazín People.

Len pár hodín pred smrťou a začiatkom procesu sestra Catherine Rose hovorila s reportérmi televízie Fox 7 a vyzvala speváčku, aby sama od kúpy odstúpila. "Katy Perry, prosím, zastavte to. Nerobí to dobro nikomu a zraňuje to veľa ľudí," vyhlásila Holzmanová.

Americkej speváčke priznal nárok na kúpu konventu súd v Los Angeles pred dvoma rokmi. Mníšky sa odvolali v snahe predať nehnuteľnosť podnikateľke Dane Hollisterovej. Katy ponúkla za nehnuteľnosť arcidiecéze v Los Angeles 14,5 milióna dolárov, s čím vraj arcibiskup súhlasil. Avšak nemal ešte povolenie z Vatikánu. Proti mníškam hovorí fakt, že sa snažili nehnuteľnosť predať bez súhlasu arcibiskupa, ktorý ich v roku 2015 sám zažaloval.