Skutok Adriány s rakovinou dojal ľudí: Nemá na jedlo, ale pomáha iným

Jej šľachetný čin si získal srdcia mladých ľudí, ktorí sa starajú o opustené zvieratká. Napriek boju so zákernou rakovinou a neľahkému osudu, Adriána (45) zo Šurian nikdy neváha pomôcť iným.

Keď sa v útulku zrútila stena, zo svojho skromného invalidného dôchodku im ihneď poslala príspevok. Teraz, keď žene vypovedal službu starý sporák, dostalo sa jej nečakanej podpory.

Adriána a Marek (19) sa spoznali vďaka mačke, ktorá sa k osamelej žene zatúlala. Vzniklo tak veľké priateľstvo. Adriána už roky bojuje s rakovinou. Jej invalidný dôchodok je však taký nízky, že po zaplatení liekov a poplatkov za domácnosť, jej ostane ledva na jedlo.

„Je na tom veľmi zle finančne. Napriek tomu, keď nám na dome, kde zvieratká bývajú, spadla stena a vyhlásili sme zbierku, poslala nám 5 eur. Niekto možno povie, že to nič nie je, ale ja poznám jej situáciu a viem, že pre ňu je každé euro veľký peniaz,“ hovorí Marek, ktorý spolu sa s ďalšími mladými ľuďmi starajú sa o opustené zvieratká. „Veľmi som im chcela nejako pomôcť, chytalo ma zúfalstvo z toho, že nemôžem. Keby dal každý aspoň toľko čo ja, tak to by už niečo znamenalo, už by to bola veľká pomoc,“ vysvetľuje Adriána. Sama býva v starom domčeku s jednou izbou, vlhkými stenami a kúri elektrickým ohrievačom.

A teraz jej navyše vypovedal službu sporák. „Rozhodli sme sa, že teraz pre ňu urobíme zbierku my. Zase ide do nemocnice na operáciu, budú jej meniť kosť v ruke. Impulzom bolo, že sa jej pokazil starý elektrický sporák. Nemá šancu si zo svojho príjmu kúpiť nový, keby niekto mal starší na darovanie, bolo by to skvelé,“ opisuje Marek.

Adriánu si tak obľúbili, že sú u nej ako doma. „Teraz sa jej postaráme aj o mačku, keď ide do nemocnice. Je to celé dni jej jediná spoločníčka. Veľmi by sme jej chceli pomôcť,“ povzdychne si Marek. „Teším sa, že od minulého roka mám už vnútri toaletu a nemusím chodiť von,“ vraví s plachým úsmevom Adriána. To, čo ostatní pokladajú za samozrejmé, je pre ňu luxusom. „Získala som však niečo, čo sa nedá za žiadne peniaze kúpiť. Ozajstných priateľov. Som bohatšia ako si dokážem predstaviť,“ uzatvára.