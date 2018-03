Kto je George Soros? Tajomný miliardár, ktorý si úspech tvrdo vydrel

Je za tým Soros! Za čím? Za všetkým! Premiér Robert Fico obvinil prezidenta Andreja Kisku, že jeho prejav nebol napísaný na Slovensku.

Narážal tým na jeho stretnutie s americkým finančníkom Georgeom Sorosom (87), ktorý podľa nespočetných konšpirácií ovplyvňuje chod štátov a celosvetové dianie. Prečo sa premiér oháňa práve týmto menom? Je to pokus o odvrátenie pozornosti. Politológ Tomáš Koziak si myslí, že premiérove reči o štátnom prevrate podporovanom Georgeom Sorosom sú smiešne. Nebezpečné však podľa neho je, že takéto vyjadrenia môžu podporovať antisemitizmus.

Ste zvyknutí, že v našom seriáli Najväčšie záhady sveta rozoberáme rôzne konšpirácie a nevysvetliteľné javy. Nikdy by sme si nepredstavovali, že raz na týchto stranách budeme písať riadky, ktoré budú odkazovať na dianie na našej politickej scéne. Veď ako by sa k lochnesskej príšere, mayským pyramídam, ku kruhom v obilí, klinickej smrti či k Oblasti 55 v nevadskej púšti mohla zaradiť aj slovenská politika? Zjavne úplne jednoducho stačí z rukáva vytiahnuť Georgea Sorosa.

Tajomný deduško

Na Slovensku sa podľa premiéra Fica deje pokus o destabilizáciu krajiny. Nepriamo poukázal na to, že za nedeľným prejavom prezidenta Kisku môže byť americký miliardár s maďarsko-židovským pôvodom George Soros, ktorý je s majetkom 6,5 miliardy eur 190. najbohatším človekom na svete.

„Chcem dnes na tejto tlačovej konferencii pánovi prezidentovi postaviť jednoduchú otázku – 20. septembra 2017, New York, Piata avenue. Pýtam sa, prečo hlava štátu Slovenskej republiky išla na súkromnú pôdu k človeku, ktorý má veľmi pochybné meno a ten človek sa volá pán Soros?“ predniesol premiér. Prezident Kiska pritom stretnutie s americkým miliardárom netajil, vlani o ňom informoval na svojom facebooku s tým, že riešili rómsku otázku.

Úspech si vydrel

Sorosovo meno pozná väčšina ľudí najmä z rôznych pochybných webov, no nie všetci tušia, kto to v skutočnosti je. Narodil sa ako György Schwartz 12. augusta 1930 v Budapešti. Z nemajetného chlapca sa vypracoval medzi svetovú investorskú elitu. Rodina jeho matky Erzsébet prevádzkovala obchod s hodvábom a jeho otec Tivadar bol právnikom a znalcom esperanta. Ešte v roku 1936 si rodina zmenila zo strachu pred nacistami identitu a zo židovsky znejúcich Schwartzovcov sa stala rodina Sorosovcov. Vďaka falošným dokladom s kresťanským vierovyznaním sa im podarilo prežiť druhú svetovú vojnu.

V roku 1947 vo veku 16 rokov vďaka Kongresu mladých esperantistov emigroval do Anglicka, kde vyštudoval prestížnu ekonomickú školu London School of Economics. Po skončení školy, hoci s diplomom, pracoval ako čašník či predavač.

V jednom rozhovore pre Los Angeles Times sa redaktor Alvin Schuster opýtal Sorosa, ako sa z imigranta stane finančník. Soros odpovedal: „Viete, mal som veľa rôznych zamestnaní, skončil som ako predavač v obchode so suvenírmi na pobreží a hovoril som si, že to nie je to, na čo som predurčený. Preto som napísal každému manažérovi a každej banke v Londýne. Dostal som iba dve odpovede, no tak som získal prácu v banke.“ Bola to začiatočnícka pozícia vo firme Singer & Friedlander, ktorá poskytuje finančné služby, investičné bankovníctvo a správu majetku. Tak sa začala jeho kariéra finančníka.

Špekulácie

V roku 1956 sa presťahoval do New Yorku, kde zastával rôzne bankové pozície. Neskôr sa z neho stal obchodník na Wall Street so špecializáciou na európske akcie. Po desiatich rokoch sa stal uznávaným maklérom. Založil hedgeový fond Double Eagle, ktorého výnosy mu postačili na založenie ďalšieho fondu Soros Dund Management. Hedgeové fondy sú v podstate súkromné investičné združenia, akciové spoločnosti, ktoré sa snažia o maximalizáciu zisku využitím rôznych rizikových a špekulatívnych stratégií. Soros v roku 1969 prevzal správu fondu Quantum Fund, ktorý sa stal veľmi úspešným. Keď v roku 1980 bilancovali jeho úspešnosť, ukázalo sa, že fond vykázal až 4 000-násobné zhodnotenie vložených prostriedkov.

Najväčší majetok mu však priniesli burzové špekulácie. Soros vyhľadával slabiny menových systémov a nebál sa ich využiť. Za najznámejšiu špekuláciu z roku 1992 si vyslúžil prezývku Muž, ktorý porazil Bank of England. Libra v tom čase patrila do Európskeho mechanizmu výmenných kurzov (ERM), v ktorom platila dohoda, že všetky meny štátov EÚ budú mať navzájom stanovený kurz a jeho presne vymedzené hranice. Lenže Veľkej Británii sa vtedy nedarilo tak, aby sa hodnota libry vyvíjala pozitívne, no aj tak za obrovskú cenu museli udržiavať jej kurz v predpísanej hranici.

Soros vytušil, že takýto stav nie je udržateľný, a tak začal libru vo veľkom predávať a teda oslabovať. Bank of England musela konať a tieto libry rýchlo skupovať, aby zabránila prepadu kurzu. Libra tlak nevydržala, zrútila sa a vystúpila z ERM. Spokojný Soros takto podľa odhadov zarobil za jediný mesiac miliardu dolárov! Podobne postupoval aj v prípade talianskej líry. Mnohí ho za podobné špekulácie mali v zuboch, no on tvrdil, že vdaka tomu poukázal na slabé stránky systémov. „Samozrejme, špekulácia vždy krízu prehĺbi. Ak je tam slabina, ukáže ju.“

Otvorené názory

Sorosa ovplyvnila filozofia Karla Poppera o učení o otvorenej spoločnosti. Tá uznáva a rešpektuje všetkých ľudí bez ohľadu na názory, vierovyznanie či záujmy a tvorí akýsi protiklad uzavretých systémov vlády elít. Práve táto filozofia doviedla Sorosa k filantropii a mecenášskym aktivitám, ktorými sa začal venovať v 70. rokoch. Vtedy začal poskytovať štipendiá černošským študentom na univerzite v Kapskom Meste. Jeho oko padlo aj na komunistami ovládané krajiny v strednej Európe, medzi nimi aj Československo, kde podporoval disidentské aktivity, napríklad Chartu 77.

V roku 1993 založil Nadáciu otvorenej spoločnosti, prostredníctvom ktorej „podporuje vyznávanie liberálnej demokracie, osobnej slobody a dôstojnosti každého jednotlivca“. Cez nadáciu, ktorá dnes funguje vo viac ako 100 krajinách sveta, podporuje vzdelávanie, angažuje sa v oblasti rovnoprávnosti, rómskej otázky, transparentnosti vlád, podpory demokracie, nezávislosti médií... Do nadácie od jej založenia Soros vložil viac ako 32 miliárd dolárov.

Ideálny terč

Aj pre postoj k rómskej otázke či názory, že Európa je povinná prijať migrantov, sa stal tŕňom v oku mnohých extrémistických zoskupení, ktoré v Sorosovi vidia manipulátora. Spolu s jeho maďarsko-židovským pôvodom a zbohatnutím na špekuláciách je Soros ideálnou predstavou zlosyna. Filantrop pritom nikdy nepredstieral, že sa v politických otázkach neangažuje. Vo svojej knihe Kríza globálneho kapitalizmu: Otvorená spoločnosť v ohrození napísal, že je cez Nadáciu otvorenej spoločnosti politicky aktívny v mnohých východoeurópskych krajinách vrátane Ruska.

Otvoriť galériu 2001: V tomto roku sa Soros stretol aj s premiérom Mikulášom Dzurindom. Zdroj: čtk

Americkým miliardárom sa čoraz častejšie oháňajú populistickí politici, ako je maďarský premiér Viktor Orbán, podľa ktorého miliardárovi nejde o nič iné, len o jeho zvrhnutie.

Robert Fico sa v pondelok svojím vyhlásením zaradil medzi takých politikov, ktorí používajú konšpiračné teórie ako súčasť komunikácie. Soros ovplyvňovanie prezidenta Kisku odmieta. „Pokiaľ ide o pripomienky premiéra Fica, pán Soros nehrá žiadnu úlohu v nedávnom prejave prezidenta Kisku ani v nedávnych demonštráciách na Slovensku,“ napísal jeho hovorca Michael Vachon vo vyjadrení pre Hospodárske noviny.

Bohaty žid, špekulant a cudzinec je ideálny cieľ

Je to pokus o odvrátenie pozornosti. Politológ Tomáš Koziak si myslí, že premiérove reči o štátnom prevrate podporovanom Georgeom Sorosom sú smiešne. Nebezpečné však podľa neho je, že takéto vyjadrenia môžu podporovať antisemitizmus.

Mnohí ľudia vnímajú Georgea Sorosa ako sivú eminenciu, ktorá z pokoja svojej rezidencie poťahuje nitky svetového diania. Kto to teda naozaj je?

George Soros je známy predovšetkým ako finančník a filantrop, ktorý zbohatol na finančných špekuláciách. Netreba však zabúdať na to, že jeho knihy z oblasti filozofie, ekonómie i politológie sú veľmi zaujímavé aj pre odborníkov. Ak by si ich „experti na Sorosa” prečítali, asi by sa veľmi čudovali tomu, aký kritický je jeho postoj napríklad voči izraelskej politike k Palestínčanom či Bushovej vojne proti teroru.

Prečo je obviňovaný z početných revolúcií a ovplyvňovaní diania v strednej a vo východnej Európe?

Lebo založil a financoval sieť nadácií na podporu rozvoja demokracie a občianskeho sektora. Z revolúcií ho obviňujú tí, proti ktorým boli tie revolúcie namierené. A to určite neboli demokrati.

Je Soros iba vďačným objektom konšpiračných teórií, alebo naozaj môže cez svoje nadácie ovplyvňovať celosvetové dianie, nevynímajúc dianie na Slovensku?

Nikto doteraz nepredložil žiadny dôkaz o tom, že by Soros niekde a niekedy zorganizoval štátny prevrat. Ak by taký reálny dôkaz existoval, určite by ho boli plné médiá. Ovplyvňovať medzinárodné dianie však Soros môže a určite sa o to aj snaží, a to najmä prostredníctvom financovania svojich nadácií. Tie sú zamerané na podporu demokracie a občianskej spoločnosti a ako také určite formujú aj myslenie ľudí. Je však absurdné si myslieť, že nejaký Soros dokáže ovplyvniť státisíce ľudí, aby išli opakovane demonštrovať do ulíc napríklad proti skorumpovanej vláde. Toto nám však opakujú politici, ktorí považujú ľudí za nesvojprávnych a demokratické voľby iba za výťah k moci. Keď dostanú od voličov hlasy, chvália ich za múdre rozhodnutie. Hneď ako si však voliči pýtajú zmenu, napríklad aj tým, že sú nespokojní a idú protestovať do ulíc, vtedy ich títo politici označia za hlúpu a zmanipulovanú masu.

Čo si myslíte o rečiach Roberta Fica, ktorý tvrdí, že na Slovensku sa deje aj pre Sorosa pokus o destabilizáciu krajiny?

Je to úplný nezmysel. Prečo by to Soros robil, keď sám Fico tvrdí, že patríme do jadra EÚ a západnej civilizácie? Fico k tomu navyše neuviedol žiadny dôkaz, okrem krátkeho stretnutia Kisku so Sorosom v New Yorku. Je to celé smiešne, lebo štátne prevraty sa takto určite neorganizujú, a ak by tu nejaký aj reálne hrozil, Fico, ale najmä bezpečnostné orgány by sa určite správali inak. Robert Fico potreboval odpútať pozornosť verejnosti od domácich problémov, ktoré mu prerastajú cez hlavu. Istý typ politikov v takejto situácii hľadá a upriamuje pozornosť na vonkajšieho nepriateľa. A bohatý Žid, špekulant a cudzinec je pre nich ideálny cieľ.

Môže to byť cielené pôsobenie na istú časť voličov Smeru?

U istej skupiny ľudí mu to možno prejde. Najnebezpečnejšie na tom však je, že takéto vyjadrenia podprahovo provokujú antisemitizmus. Ďalšie dôsledky takýchto vyjadrení azda ani netreba pripomínať. Z pozície predsedu vlády je šírenie takýchto konšpirácií preto nebezpečné a veľmi nezodpovedné. Toto obvinenie je také absurdné a cieli na také nízke pudy, že tomu môžu uveriť len ľudia, ktorí veria konšpiráciám o svetovom židovskom sprisahaní. Najhoršie na tom je, že táto rétorika posúva Roberta Fica priamo ku Kotlebovi. Keď donedávna tvrdil, že buduje „hrádzu proti extrémizmu“, tak týmito výrokmi ju sám búra.