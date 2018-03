Spevák Bono po odhalení prípadov zneužívania v jeho charite: Silné slová!

Bono, frontman írskej hudobnej skupiny U2, sa verejne ospravedlnil.

Urobil to po tom, ako medzinárodná nezisková organizácia ONE Campaign, ktorej je spevák spoluzakladateľom, priznala prípady zneužívania a nevhodného správania zo strany vedenia jej pobočky v Johannesburgu. Informovala o tom v nedeľu spravodajská stanica BBC.

Bono pre britské noviny Mail on Sunday povedal: "Všetci sa hlboko ospravedlňujeme. Šikanovanie nenávidím, nemôžem ho vystáť."

"Vedenie týmto zamestnancom neposkytlo ochranu a musím za to niesť určitú zodpovednosť," uviedol frontman skupiny U2. Dodal, že s obeťami zneužívania by sa rád stretol, aby sa im osobne ospravedlnil.

V liste adresovanom členom organizácie, ktorý ONE Campaign v piatok zverejnila na svojej internetovej stránke, výkonná riaditeľka Gayle Smithová uviedla, že v rokoch 2011-15 niektorí manažéri šikanovali, urážali a znevažovali zamestnancov. V jednom prípade nadriadená donútila zamestnankyne ako hostesky obsluhovať hostí v jej dome počas súkromných víkendových večierkov.

Podľa listu jedna zo zamestnankýň tvrdí, že jej nadriadený mal na jej adresu v prítomnosti vládneho úradníka viacero sexistických a neslušných narážok, a keď s ním odmietla mať pohlavný styk, preradili ju na nižšiu pozíciu.

Organizácia v súvislosti s prípadom priznala "inštitucionálne zlyhanie".