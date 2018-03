Politickí analytici reagujú na protesty: Ak sa nič nezmení, ľudia v uliciach zostanú!

Ako vnímajú rozsiahle protesty po Slovensku aj vo svete slovenskí odborníci?

Ľudia môžu zostať v uliciach

Tomáš Koziak, politický analytik

Otvoriť galériu Tomáš Koziak, politický analytik.

Protesty majú spoločné to, že sa tu objavilo niečo, čo ich prinútilo vyjsť do ulíc. Objavilo sa niečo, čo ľudí nakoplo. Režim pred rokom 1989 bol, samozrejme, iný, ale dnes sa objavilo niečo také rovnako silné, že ich to dostalo do ulíc. Neviem, či ľudia toľko vydržia a bude záležať, ako sa zachovajú Robert Fico a vláda. Ak sa Mostu nepodarí nič presadiť a kríza sa bude prehlbovať, ľudia tam zostanú. Pokiaľ bude to správanie vlády naďalej arogantné a bude vyťahovať Sorosa a kocky, tak tam zostanú. Tí ľudia nie sú hlúpou a zmanipulovanou masou. K upokojeniu situácie by prospelo to, že sa niečo reálne začne diať, minimálne odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Malé zmeny nepostačia

Ján Baránek, politický analytik

Otvoriť galériu Politický analytik Ján Baránek Zdroj: anc

V roku 1989 vyšli ľudia do ulíc a chceli zmenu režimu. Vtedy sa nevedelo, či režim nezasiahne proti ľuďom silovo. A v tomto je zásadný rozdiel. Nechcem dnešných protestujúcich dehonestovať, ale toto dnes nehrozí. Vtedy sa podarilo udržať v uliciach ľudí každý deň a bol to ťah na zmenu režimu. Atmosféra dnes je trochu iná. Tu je totiž iba jeden faktor, ktorý, aj keď je silný, udrží ľudí v uliciach. Uvidíme, či ľuďom budú stačiť kozmetické úpravy vlády.

Treba vyriešiť vraždu

Oľga Gyárfášová, sociologička

Otvoriť galériu Oľga Gyárfášová, sociologička.

Podobnosť s r. 89 súvisí s mobilitou a množstvom ľudí, ktorí sa zúčastňujú na pietnych a protestných zhromaždeniach. V 89. roku bola jednoznačná požiadavka zmeniť režim, a teraz ide o to, aby demokracia bola kvalitnejšia. Dnes žijeme v demokratických pomeroch. Ak aj máme výhrady proti miere demokracie, ide o to, aby prišlo k demokratickým riešeniam. Ide o vyvodenie politickej zodpovednosti a vyriešenie vraždy.