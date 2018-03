Neuveriteľná Ledecká prekvapuje ďalej: Zisk veľkého glóbusu jej nestačí, ide opäť na lyže!

Ester Ledecká oslávila tretí celkový triumf vo Svetovom pohári na snowboarde a už myslela na lyže. Dvojnásobná olympijská víťazka sa po triumfe v paralelnom obrovskom slalome vo švajčiarskom Scuole hneď ponáhľala baliť na objednaný let do švédskeho Aare, kde sa bude od nedele pripravovať na finále SP v alpskom lyžovaní.

V dvadsiatichdvoch rokoch získala Ledecká tretí rok po sebe veľký krištáľový glóbus za paralelné disciplíny v snowboardingu. Na doske vyhrala v sezóne šesť pretekov SP a pridala olympijské zlato - všetko v obrovskom slalome. Lepšiu sezónu od svojho vstupu medzi elitu v roku 2013 nikdy neabsolvovala.

"Som rada, že sa to takto vyvíja a každá sezóna je o chĺpok lepšia ako tá predošlá," povedala Ledecká pre médiá. "To je môj úmysel. Takto sa to snažím robiť. Mám radosť, že sa mi to darí a stále sa posúvam dopredu."

Nadšená bola aj z tretieho celkového prvenstva v SP v rade. "Je to skvelý pocit. Vyhrať veľký glóbus je zase niečo iné ako napríklad olympiádu. Tam sa musí spojiť všetko v jeden deň a tu to je výsledok celosezónnej práce," povedala Ledecká.

Sezóna pre Ledeckú ešte nekončí. Stále má v pláne, že sa o týždeň postaví na štart v poslednom preteku SP v snowboardingu v nemeckom Winterberg.

Zo Švajčiarska sa ale ponáhľala do Švédska, kde bude vo finále Svetového pohára v alpskom lyžovaní štartovať v stredu v zjazde. O deň neskôr sa prvýkrát od senzačného triumfu na olympiáde postaví na trať super-G.

"Urobím, čo bude v mojich silách, aby som sa čo najrýchlejšie preorientovala na lyže," povedala Ledecká. Času mať veľa nebude. Väčšinou má medzi pretekmi na snowboarde a na lyžiach aspoň dva tri dni, teraz len jeden. Už v pondelok je na programe oficiálny tréning zjazdu. "Takto to jednoducho je. S tým sa nedá nič robiť. Som rada a pyšná, že sa nám podarilo na finále nominovať. Teším sa na preteky."