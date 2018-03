Pobrežná stráž v Líbyi zadržala stovky migrantov: Pašeráci ich prevážali do Európy!

Líbyjská pobrežná stráž a loď organizácie Lekári bez hraníc v sobotu vyzdvihli stovky migrantov, ktorých sa pašeráci ľudí snažili dostať v člnoch do Talianska.

Pašeráci podľa agentúry Reuters vyslali k talianskemu pobrežiu mnoho člnov, pretože chceli využiť kľudné more. Líbyjská pobrežná stráž zachytila dva člny s migrantmi. Jeden z nich bol nafukovací a pokazil sa aj s 125 ľuďmi na palube blízko mesta Závíja, západne od líbyjskej metropoly Tripolis, povedal hovorca líbyjského námorníctva generál Ajúb Kásim. Druhý čln, s 112 ľuďmi na palube, bol vrátený pri meste Karabúlí, ktoré leží na východe od Tripolisu.

Ďalší čln so 110 migrantmi na palube zastavila až záchranárska loď Lekárov bez hraníc necelých 40 kilometrov od líbyjského pobrežia západne od Tripolisu. Viac než polovicu migrantov v tomto člne tvorili Nigérijci, ďalší boli z ďalších krajín subsaharské Afriky a dvaja boli Palestínci.

Medzitým pobrežná stráž v prístavnom meste Zuára uviedla, že v noci na sobotu prekazila vyplávanie ďalšieho člnu s migrantmi a niektorých zadržala, zatiaľčo ďalší utiekli s prevádzačmi. Pobrežná stráž zverejnila fotografie zadržaných subsaharských migrantov sediacich za tmy na brehu na nafukovacom gumovom člne. Líbya je jednou z hlavných oblastí, odkiaľ sa migranti vydávajú po mori do Európy. Viac než 600.000 sa ich dostalo do Talianska cez Stredozemné more v uplynulých štyroch rokoch, kedy pašeráci ľudí využili bezpečnostné vákuum v Líbyi.

Od vlaňajšieho roka ale počet vypravených člnov s migrantmi výrazne poklesol, pretože pašeráci v meste Sabráta sa dohodli s vládou v Tripolise na zastavení svojich aktivít a naviac ich z mesta vytlačili súperiace ozbrojené skupiny. Libyjská pobrežná stráž podporovaná Európskou úniou rovnako zosilnela svoju aktivitu a často zadrží člny s migrantmi skôr, než sa dostanú k medzinárodným lodiam, ktoré by ich prepravili do Európy.