Moderátorka Dana Strculová všetkých prekvapila: Svadba pod holým nebom so špeciálnym oddávajúcim!

Už sú svoji! Jojkárska moderátorka Dana Strculová (29) povedala svoje áno dlhoročnému partnerovi, tenistovi Kamilovi Čapkovičovi (30).

Párik sa rozhodol pre veľkú svadbu na Liptove a obrúčky si vymenili v krásnom prostredí pod holým nebom. Všetci prítomní hostia boli poriadne prekvapení, pretože zaľúbencov sobášil Strculovej kolega z televízie Ján Mečiar (47).

Strculová si od včerajšieho popoludnia hovorí pani Čapkovičová. Spoločne s dnes už manželom Kamilom sa zosobášili v Liptovskej Sielnici pod Tatrami. Počasie zaľúbencom prialo, tak si povedali áno pod holým nebom. „Liptov je náš druhý domov. Ani minútu sme neváhali, kde by sme mali mať svadbu,“ povedala krátko po obrade Novému Času Strculová. A ako sa cítia zaľúbenci už ako manželia? „Je to fantastické a bez škandálu. Veríme, že to takto bude aj naďalej,“ zavtipkovala dvojica a na záver dodala: „Tešíme sa, že si užijeme chvíle s rodinou a priateľmi pri dobrom jedle, zábave a vo výbornej atmosfére.“ Obrad mal pod palcom kolega Ján Mečiar. „Skutočný obrad bol v piatok iba so svedkami. Keďže moderátor je aj námorný kapitán, má právo sobášiť, no malo by to byť na lodi. Bolo to milé a všetkým sa to páčilo,“ vysvetlil túto recesiu zdroj Nového Času. Veselica sa konala v tunajšej kolibe. Keďže Strculová je z veľkej rodiny, hostí bola približne stovka. Svadobčania si pochutnávali napríklad na kačacine a rôznych špecialitách slovenskej kuchyne. Do tanca im zahrali aj známi Kandráčovci.