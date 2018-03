Trumpa čaká cesta na juh: V týchto krajinách sa jeho návšteve nepotešia!

Americký prezident Donald Trump sa v apríli zúčastní na Summite Amerík, ktorý sa uskutoční v Peru.

Potvrdil to v sobotu Biely dom, z vyhlásenia ktorého cituje agentúra DPA. Pôjde o Trumpovu prvú cestu do tohto regiónu, ktorý sa nedávno stal terčom jeho nevyberaných komentárov. Summit sa bude konať 13. a 14. apríla v peruánskom hlavnom meste Lima. Trump sa samostatne stretne s peruánskym prezidentom Pedrom Pablom Kuczynskim. Z Peru odcestuje Trump do susednej Kolumbie, kde bude rokovať s tamojšou hlavou štátu Juanom Manuelom Santosom, uvádza sa ďalej vo vyhlásení Bieleho domu.

Jeho cesta predstavuje "odhodlanie prehĺbiť historické väzby s našimi partnermi v danom regióne a posilniť spoločné záväzky na zlepšenie bezpečnosti a prosperity pre obyvateľstvo Amerík," uviedla hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.

Trump naštrbil vzťahy medzi USA a Mexikom svojou snahou vybudovať na mexických hraniciach bezpečnostný plot. Ešte počas svojej predvolebnej kampane vyhlásil, že jeho výstavbu by malo zaplatiť samotné Mexiko. Krajinu obvinil i z nečestných obchodov a požadoval prehodnotenie Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA) s Mexikom a Kanadou.

Trump v januári označil Salvádor, Haiti a africké krajiny za "špinavé diery". "Prezident sa teší na stretnutie s partnermi a spojencami, ktorí s nami zdieľajú rovnaké hodnoty a veria, že prísľub bezpečnej a prosperujúcej budúcnosti spočíva v silných demokraciách, čestnom vzájomnom obchode, ako aj v bezpečných hraniciach," zakončila Sandersová.