Talentovaný Krivošík prežíva vo Fínsku skvelé obdobie: Na šancu som čakal dlho, gól prišiel rýchlo!

Dostal šancu a naplno ju využil. Talentovaný slovenský hokejový útočník Filip Krivošík (18) sa v posledných dňoch napevno usadil v tíme najvyššej fínskej súťaže HPK Hämeenlinna a vo štvrtok svojím prvým gólom v SM-liige prispel k triumfu 4:0 nad Kärpätom Oulu.

Absolvent bývalej hokejovej školy Svišť, ktorý neskôr pôsobil v Ružinove či českom Chomutove, už druhú sezónu hrá vo Fínsku. V tej aktuálnej už viackrát dostal šancu v prvom tíme Hämeenlinny, pričom na ľade trávi v priemere 12 minút na zápas. „Pred dvoma týždňami mi asistent trénera Teemu Turunen oznámil, že sa už pripojím k áčku. Hlavný tréner Antti Penanen o podobných veciach nekomunikuje s hráčmi, rieši to asistent. Veľmi som sa potešil, lebo som na to už dlhšie čakal. Tvrdo som na sebe pracoval a konečne to prišlo,“ povedal bývalý reprezentant do 18 rokov, ktorý na prelome rokov už štartoval aj na MS 20 a pripísal si tam 3 body.

Vlani vybojoval s Hämeenlinnou v najvyššej fínskej juniorskej súťaži do 20 rokov majstrovský titul a teraz zväčša obliekal dres klubu LeKi v druhej lige. Okrem hokejových povinností sa teraz venuje aj učebniciam, keďže ho čoskoro čaká maturita a na severe Európy rád regeneruje v saune.

Trénuje u Kapanena

Jeho výkony v SM-liige si už všimla aj fínska tlač, ktorá ocenila jeho dravosť. „Po jednom zápase prišiel za mnou bývalý hráč Winnipegu a dnes jeden z asistentov Antti Miettinena. Povedal, že je so mnou spokojný a aby som tak pokračoval. To ma povzbudilo. Každé ráno chodievam na špeciálne tréningy k Nikovi Kapanenovi, ktorý dlho pôsobil v NHL a v KHL hrával za Jokerit i Kazaň,“ opísal svoj program vo Fínsku Filip Krivošík.

Odmeny za svoju snahu sa dočkal vo štvrtok, keď skóroval proti Oulu. „Potrebovali sme zvíťaziť, aby sme mali ešte šancu na play off a som rád, že som pomohol. Natlačil som sa pred bránku a zasunul puk do protipohybu gólmana,“ opísal nám svoj šťastný moment Filip Krivošík.