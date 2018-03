Tínedžerka Josephine vážila 120 kg: Zmenila jednu vec a schudla polovicu svojej váhy!

Josephine Desgrand (17) z Austrálie vážila neuveriteľných 120 kg a v lietadle si musela pýtať predlžovač bezpečnostného pásu.

Josephine vždy rada jedla a športu sa za každú cenu vyhýbala, píše News. Buď si pochutnávala na nezdravom jedle, alebo sa napchávala obrovskými porciami, ktoré bola schopná zjesť rýchlejšie ako celá jej rodina. Pre svoju váhu nebola schopná robiť bežné činnosti a oblečenie z normálnych obchodov jej nesedelo.

Zo svojej váhy bola veľmi nešťastná, ale snažila sa presvedčiť o opaku. Bála sa, že by nedokázala schudnúť, ale ani pre to nič nerobila. Jedného dňa bola však odhodlaná zmeniť sa a urobiť pre to všetko. Vyhľadala na internete mnoho premien a premyslela si, ako to celé urobí. Vylúčila zo svojho jedálníčka cukor a snažila sa znížiť príjem sacharidov. Prvé týždne bez cukru boli pre ňu ťažké, bola unavená, podráždená a vyhýbala sa svojim priateľom, ale postupne si zvykla. Josephine spočiatku cvičila dva až trikrát týždenne po 20 minút, neskôr každý deň.

V priebehu roka sa jej podarilo schudnúť až polovicu svojej váhy a teraz má zdravých 60 kg. Nosí konfekčnú veľkosť 8 až 10 a do svojich starých obtiahnutých nohavíc sa bez problémov natlačí aj so svojím priateľom Morganom Pascoem (19). Jedáva malé porcie vajec na raňajky, kurací šalát, quiche, batáty alebo steak na obed či večeru. Svojím príbehom inšpirovala veľa ďalších ľudí, ktorí s ňou teraz zdieľajú svoje skúsenosti.