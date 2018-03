Žena po sexe zažalovala mladíka: Na tento prípad sudca len tak nezabudne

Scott Howard (26) z britského West Yorkshire sa cez Facebook dohodol so svojou známou, ktorú poznal roky, že zájdu na drink.

Dvojica skončila u nej doma v posteli a mladík počas styku sexuálnu partnerku nepríjemne prekvapil. Počas toho, ako bola hore, jej strčil prst do análneho otvoru. ,,Počas aktu jej do zadku strčil prst. Bolo to bolestivé a hovorila mu, nech prestane," odznelo z úst prokurátora Richarda Woolfalla na súde, keďže žena Scotta zažalovala.

Na polícii žena tvrdila, že mladík sa potom správal, akoby sa nič nestalo. K sexu ju mal pritom lámať dlhé hodiny a už po piatich minútach to skončilo, keďže jej podľa nej strčil prst do análneho otvoru. Žena sa na súde rozplakala. ,,Človek by mal prestať, keď mu počas sexu niekto povie ,nie´," povedala dievčina. Scott priznal, že s ňou mal sex, ale poprel, že by robil niečo proti jej vôli. Dvojica spolu spala v marci minulého roka, súd teraz rozhodol, že Scott je nevinný.