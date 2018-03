Peter Kočiš okrem rozvodu pochoval aj milovaného otca: Slová plné bolesti

Herec Peter Kočiš (52) prechádza už niekoľko mesiacov ťažkým životným obdobím. Len prednedávnom šokovala verejnosť informácia, že jeho manželstvo s bývalou modelkou a podnikateľkou Nelou (45) je v troskách a osud hercovi vzápätí uštedril ďalšiu ranu.

Pred pár dňami pochoval svojho milovaného otca, známeho televízneho scenáristu a dramaturga Emila Kočiša († 86).

Keď začiatkom novembra minulého roka vyplávalo na povrch, že jeden z najstabilnejších párov slovenského šoubiznisu ohlásil rozvod, informácia mnohých prekvapila. Manželstvo Petra Kočiša totiž bolo vždy ukážkové a nič nenasvedčovalo tomu, že sympatická dvojica, ktorá spolu vychováva dcéry Terezu (18) a Sáru (14), prežíva krízu vo vzťahu.

Manželia už podali žiadosť o rozvod a je len otázkou času, kedy to budú mať aj na papieri. Dvojica dokonca prikročila k deleniu majetku, keď sa rozhodla zbaviť sa lukratívneho päťizbového bytu v centre hlavného mesta. Vrásky na čele však Kočišovi nerobí v týchto časoch iba rozvodové konanie. Sympatický herec nosí v sebe ešte jedno bolestné trápenie.

Jeho otca, známeho filmového a televízneho scenáristu a dramaturga Emila Kočiša († 86) zradilo podlomené zdravie a koncom februára zomrel v jednej z bratislavských nemocníc. S milovaným otcom sa zdrvený herec navždy rozlúčil v posledný februárový deň v bratislavskom krematóriu. „Áno, otca sme pred niekoľkými dňami pochovali,“ so smútkom v hlase potvrdil Kočiš, ktorému, pochopiteľne, do reči veľmi nebolo. „Stále to bolí, nejako to však musím zvládnuť,“ vzdychol si ustarostene.

Keďže otec sa pohyboval vo filmovej brandži, Peter už ako dieťa pričuchol k herectvu. Dokonca si zahral v niektorých filmoch, ku ktorým jeho otec napísal scenár. Účinkoval v Najatom Klaunovi (1980) či vo filme Frajer na ceste (1989). Herec však o svojich starostiach nehovorí a so svojím trápením sa vyrovnáva v súkromí. Chmúrne myšlienky mu pomáha zahnať najmä práca. Kočiš účinkuje vo viacerých projektoch, medziiným v muzikáli Mamma mia! na Novej scéne, v komédii Horúca sprcha či v markizáckom seriáli Milenky. Zahral si v jojkárskej novinke Delukse a pred pár dňami prikývol na rolu v pripravovanej komédii Teatra Wüstenrot Muž na zjedenie.

Okrem toho by mal byť onedlho súčasťou nového rozhlasového zábavníka. „Peter sa pripravuje na spoluprácu s RTVS, bude účinkovať v relácii Pichli vidly,“ dozvedeli sme sa zo zdroja blízkeho hercovi. Zdá sa, že práve pracovná vyťaženosť je pre Kočiša aspoň chabou náplasťou na trápenie, ktorým práve prechádza. „Je to náročné obdobie, svoje problémy však nebudem riešiť verejne,“ povedal jednoznačne Kočiš.