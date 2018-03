Tomáš Tatar po prvom zápase proti Detroitu: Bolo to naozaj divné!

Hokejistom Vegas Golden Knights sa darilo, v noci vyhrali na ľade Detroitu 4:0.

Brankár hostí Marc-Andre Fleury zastavil všetkých 28 striel Red Wings a zaknihoval tretí shutout v sezóne, resp. 47. v kariére. Proti bývalým spoluhráčom nastúpil prvýkrát aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý strávil celú doterajšiu kariéru v NHL práve v "meste motorov". Nebodoval a pri takmer 16 minútovej porcii na ľade zaknihoval tri strely a zapísal si štyri trestné minúty.

"Bolo to naozaj divné, no aj to je súčasť života profesionálneho hokejistu. Bol som rád, že som späť a videl som všetkých známych. No bolo stresujúce nastúpiť proti týmto chalanom, s ktorým si bok po boku bojoval tak dlho," povedal Tatar pre nhl.com.