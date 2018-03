Podozrivé machinácie so zdravotníckou technikou: Minister Drucker podáva trestné oznámenie

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR asi pred dvoma týždňami získalo informácie o konaní istej skupiny ľudí, ktorá uzatvárala zmluvy s dodávateľmi zdravotníckej techniky.

Ako protihodnotu požadovali 15 percent z ceny nákupu tejto techniky a paušálnu mesačnú odmenu 100.000 eur počas troch mesiacov. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), s tým, že v tejto súvislosti bolo podané trestné oznámenie. "Predmetom tejto zmluvy mala byť pomoc pri zabezpečení obstarania zdravotníckej techniky," povedal Drucker.

Okrem toho v priebehu tohto týždňa rezort zdravotníctva odhalil aj druhý prípad. "Ide o návrh zmluvy medzi niektorými farmaceutickými spoločnosťami a jednou advokátskou kanceláriou, ktorá ponúkala veľmi plytké právne služby," povedal minister zdravotníctva. Doplnil, že za tieto služby si vypýtala tri percentá z obratu z predaja liekov počas troch rokov od každej farmafirmy, pričom išlo o províznu odmenu. "K tomu mali byť uhradené aj všetky vzniknuté náklady. Považujem to za nehorázne," povedal Drucker. V obidvoch prípadoch podal rezort zdravotníctva trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR.

Pripomenul, že od 1. januára platí zákon, keď sa drahé lieky dostali z tzv. výnimiek do kategorizačného procesu. Drucker uviedol, že zákon je nastavený tak, aby sa nedal obchádzať. "Nerád by som nechával priestor špekulantom, aby na pozadí kšeftovali. Nikto nepotrebuje žiadneho sprostredkovateľa na to, aby si nezákonným spôsobom vybavil to, na čo sú nastavená určité procesy, či už v oblasti nastavenia zákona alebo v oblasti obstarávacích zadaní," uzavrel Drucker.