Brunetku ako dieťa zneužíval jej otec: Následky ju dohnali až k niečomu odpornému

Trauma z detstva ju takmer dohnala k samovražde! Američanka prehovorila o neľahkom dospievaní.

Život Jace Downey (30) z texaského Austinu navždy poznamenala trauma z detstva. Keď mala Jace päť rokov, otec ju začala sexuálne zneužívať. A pokračoval v tom ešte dva roky. Zničené dieťa to poznačilo počas jej dospievania. Američanka sa stala na sexe závislou. Jace vyhľadávala náhodné známosti len kvôli tomu, aby mala sex.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Závislosť od sexu sa však Jace vymkla z rúk. Jej zážitky začali byť mimoriadne nebezpečné, riskantné, ba dokonca bolestivé. „Nikdy som sa pri sexe necítila dobre. Čím horšie to bolo, čím menej som tam chcela byť, tým viac som znecitlivela,“ cituje The Sun mladú ženu. „Stretávala som sa s cudzími ľuďmi na rôznych miestach a samozrejme nehovorila nikomu, kam idem, pretože potom by som im musela povedať, čo robím. Porno som sledovala aj v práci,“ opisuje Jace.

Jace trpela stále viac a viac.Začala si spisovať zoznam, čo by mala ešte urobiť pred smrťou. No vtom si zrazu uvedomila, v čom je problém. „Prečítala som si zoznam úloh a,“ opisuje Američanka. To bol moment, kedy si uvedomila, že je závislá a začala s liečbou.

Brunetka sa rozhodla držať celibát. A to sa jej darilo niekoľko rokov. Všetko sa však zmenilo, keď stretla svojho súčasného priateľa Williama. Jace priznáva, že až vďaka nemu sa naučila vychutnávať si milovanie a mať z neho radosť.