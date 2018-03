Zvláštny osud našej bývalej hviezdy z NHL: Pracuje ako robotník na stavbe!

V najprestížnejšej hokejovej lige sveta NHL odohral 342 zápasov a pozbieral celkom 92 bodov...

Okrem toho slovenský útočník Ronald Petrovický (41) zarobil aj niekoľko miliónov. Teraz po konci kariéry si ale neužíva ako rentier hokejového dôchodku, ale pracuje ako robotník na stavbe.

Hral za Calgary Flames, New York Rangers alebo Pittsburgh Penguins. Kariéru Ronald Petrovický ukončil už pred ôsmimi rokmi a až do smrti by nemusel pohnúť prstom. To však nie je jeho štýl.

"Hokej mi nechýba. Mám plné ruky práce. Zamestnal som sa v stavebnej firme, kde pracujem ako projektový manažér. Nemám ale problém priložiť sám ruku k dielu. Vždy ma to bavilo. Možno aj preto som nemal problém so zaradením do normálneho života," prezradil Petrovický pre Blesk.

Dokonca si sám postavil v kanadskom meste Prince George rodinný dom pre manželku a ich tri deti. "Chcem ho ale predať a postaviť nový," povedal nezmar Petrovický.