Marcin sa opičí po Krausovi, odhalil svoje plány: Nečakané priznanie!

„Když vy břízolit, tak my kachličky!“ povedal si zrejme herec Peter Marcin (51) po tom, čo jeho kolega Andy Kraus (50) odhalil ideu na otvorenie vlastnej kaviarne.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Seriálový František zo Susedov sa však svojím kamarátom veru nenechá zahanbiť a Novému Času prezradil, aký podnikateľský plán nosí v hlave pre zmenu on!

Seriál Susedia sa stal hitom, pričom jeho tvorcom akoby rozväzoval krídla. Scenárista Andy Kraus sa preto zasníval, čomu sa bude venovať po skončení tohto projektu, ktorý môže byť jeho posledným v kariére. Má to byť kaviareň, ktorá inšpirovala aj jeho televíznu dvojičku Petra Marcina. „Vedel by som o jednom, taký cigarový klub, lebo ja som vášnivý fajčiar cigár, ale to len ako koníček, že by sme sa tam stretávali kamaráti a fajčili,“ odpovedal Marcin na otázku Nového Času, či by podnik po vzore Andyho nechcel otvoriť aj on.

Zároveň však zostáva pri zemi. „Je to náročný biznis. Pokiaľ to robíte len ako záľubu, tak ani nie. No ak by vás to malo živiť, tak by som to asi nevedel až tak robiť,“ zveril sa seriálový František s tým, že Krausovu prevádzku by rád navštívili. „Budem tam chodiť a dúfam, že mi dá kávu zadarmo. Je to romantická predstava, mať svoj podnik. Rozumiem jej, aj ja som s tou­to myšlienkou koketoval, ale keď som zistil, čo to zahŕňa, tak som to zavrhol,“ pousmial sa.